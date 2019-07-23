溫昇豪從小學就熱愛香水，還會拿爸爸的古龍水來噴。（品牌提供）

「仲夏之水」靈感啟發於人們對於清新與蔚藍的想像。（品牌提供）

溫昇豪今出席Mercedes Benz「仲夏之水」上市活動，該款也是首支專為亞洲地區研發設計的香味。溫昇豪表示自己從小學就熱愛香水，第一罐還是拿爸爸的古龍水來噴，得意自己天生沒有體味，流汗也不會有味道，但還是常常需要香水幫自己加持「男人味」，家中已收藏超過50瓶香水。

談到男人味的表達，溫昇豪表示身為男人「性格」最重要，必須愛家、負責任、有處理危機的能力，還有有「爺們」魄力，已保持運動習慣20年的他，年過40身材依然維持良好，還可以不忌口的大吃巧克力、麵包、奶油類等高熱量食品，令人羨慕。

對氣味敏感的溫昇豪，認為女生的香水味應該淡雅清新，不要有風塵感的厚重胭脂味，認為人類就像動物一樣會認「氣味」，例如人與人間的交往到分開，常常容易懷念對方的氣味，像許多孩子也迷戀家裡寵物、娃娃的熟悉味道。

「仲夏之水」靈感啟發於人們對於清新與蔚藍的想像，天空、海洋、白襯衫的香氣聯想，希望打造出一款實穿、耐聞、清新的香水。香味在Olivier Cresp精心調製下，讓使用者自然散發溫暖、舒服、清新的香味，多層次的香味表現，讓香味質感提升許多。

(中時 )