因應台中州廳升格為國定古蹟，台中市府推動「台中文化城中城歷史空間再造計畫」。（盧金足攝）

因應台中州廳升格為國定古蹟，台中市府推動「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，因都發局及環保局仍於台中州廳古蹟內辦公，為避免影響民眾洽公及撙節經費，市長盧秀燕要求都發局城鄉計畫科、營造施工科、建造管理科，先配合州廳古蹟修復工程進度，暫時遷移至州廳非屬古蹟空間，騰空出位於古蹟內的辦公室空間，交由文化局進行第一期修復工程。

市府規畫以「舊城美學」概念，作為城中城歷史空間再造計畫的發展願景，為兼顧台中州廳修復工程和民眾洽公需求，都發局城鄉計畫科、營造施工科、建造管理科及第四會議室配合完成州廳內辦公室搬遷，無縫接軌上班，服務不中斷，設置引導指標，讓洽公民眾能快速找到遷移後的科室新址，讓舊城區改頭換面，帶動地方發展。

都發局長黃文彬指出，為減輕對民眾洽公影響，都發局周末假日完成城鄉計畫科、營造施工科、建造管理科及第四會議室的搬遷，事前宣導並設清楚引導指標，洽公民眾能快速找到遷移後的科室新址，不少民眾及建築等相關公會代表也稱讚新搬遷辦公室更乾淨、明亮。

(中時 )