彰化縣大同國中職探中心23日辦理「奶爸奶媽初體驗」課程。（謝瓊雲攝）

大同國中職探中心去年7月26日揭牌啟用以來，已開辦約80場次育樂營、共有2300名學生參加體驗，探索自身職業性向。（謝瓊雲攝）

彰化縣大同國中職探中心23日辦理「奶爸奶媽初體驗」課程，請來達德商工幼保科老師劉曉燕示範指導。（謝瓊雲攝）

彰化縣大同國中職探中心17日起至31日，開辦8場職業體驗育樂營，讓全縣預備升小五至國一的240名學生報名參加體驗，彰化縣長王惠美23日特地到場關心夏令營辦理情況，還當場與幼保科指導老師共同示範如何當保母，果然姿勢標準百分百。

「奶爸奶媽初體驗」課程，王惠美化身縣長媽媽，與達德商工幼保科老師劉曉燕，示範教學如何正確抱起嬰兒，包含搖籃式、直立式和橄欖球式等等姿勢，並讓學生們輪流練習。

王惠美表示，縣府在彰安、大同國中，和原斗國中小，成立3處職探中心，主要是希望透過實作讓學子們早日發現自身的興趣所在、了解職涯性向。今年暑假，三校共計開設29場次營隊體驗課程，約660人報名參加。

大同國中職探中心去年7月26日揭牌啟用以來，已開辦約80場次、共有2300名學生參加，從探索體驗、動手操作中，瞭解自我的性向與興趣，培養正確的職業價值觀。今年也規畫有「家政」、「化工」、「農業」三大職群課程，如服裝設計、奶爸奶媽初體驗、創意手作工藝、清潔劑及保養品製作等等豐富多樣的內容，充實學生的暑假，也希望同學們找到自己的興趣。

王惠美說，期望孩子能夠透過這次的課程，體會父母從小拉拔孩子長大的辛勞，變得更加的努力，未來做個有用的人、貢獻社會。

(中時 )