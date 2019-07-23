百達翡麗巡迴展首站將在台北金生儀忠孝店登場。(Patek Philippe提供）

百達翡麗5520P-001兩地時間響鬧鉑金腕表是矚目焦點，讓鬧鈴不再惱人，而是一種享受，690萬元。(Patek Philippe提供）

5231J-001世界時區腕表，琺瑯彩繪的表盤繪有歐美非洲的地圖，224萬2000元。(Patek Philippe提供）

5212A星期曆腕表採用手寫感的數字和文字，充滿文青感，101 萬8000元。(Patek Philippe提供）

5172G-001腕表具備計時秒功能，三層表耳和噴砂處理的秒針，在細節流露復古風情，224萬2000元。(Patek Philippe提供）

7300／1450R-001鑽表是超級奢華版的Twenty-4女表，約1172萬 9000元。(Patek Philippe提供）

百達翡麗金鷹（Nautilus）7118／1R玫瑰金女表今年也加大尺寸，搭配可微調的伸縮金屬表帶，144萬9000元。(Patek Philippe提供）

4899／901G-001女表以精雕的珍珠母貝和鑲鑽，詮釋唯美的奢華品味，310萬5000元。

4978／400G-001女表不僅尺寸加大，而且添加鑲鑽的奢華元素，224萬2000元。(Patek Philippe提供）

今年新登場的女表搭配可微調4mm的伸縮表帶，不論瘦身有成或不小心發福都不成問題。(Patek Philippe提供）

百達翡麗 (Patek Philippe）今年3月甫在巴塞爾表展（Baselworld）發表的年度新品，8月起將在全台四家經銷店巡迴展出，除了不公開販售、僅接受VIP申請訂購的6300G-010雙面藍調大師報時腕表和5078G-010 黑色琺瑯三問表外，其他新表全員到齊，要讓台灣VIP在第一時間搶先玩賞年度新作，親身體驗百達翡麗的優雅品味和精緻工藝。

近幾年百達翡麗三問表頻頻在拍賣會屢創新高價，連帶也吸引VIP爭相搶購有響鈴功能的表款，甫在BASEL表展發表6300G-010雙面藍調大師報時腕表即是一例，具備三條音簧和5項打簧報時功能，讓玩賞腕表不僅是視覺和觸覺的享受，還可透過聽覺感受奢華之美，可翻轉的表盤有正反兩面，一面顯示日期，一面則是時間，具備月相、萬年曆、第二時區等總共20項複雜功能。

6300G-010、5078G-010三問表僅接受VIP申請預訂、不公開販售，雖未能來台，但已有台灣VIP下訂，因此另一款5520P-001兩地時間響鬧鉑金腕表就成為巡迴展最受矚目的焦點，這款具備兩地時間和響鬧功能的腕表，光是機芯的研發就耗費5年的時間，響鈴裝置總共有四項專利，且是第一只具有防水功能的報時腕表，優美的音簧響鬧讓鬧鈴不再惱人，而是一種享受。

除了三問表，掐絲琺瑯彩繪也是百達翡麗引以為傲的工藝，放眼業界無人能及，今年全新登場的5231J-001世界時區金表，表盤繪有歐美非洲的地圖，未來增值空間可期。

充滿復古風情的5212A星期曆腕表，是Calatrava系列率先採用不鏽鋼表殼的腕表，最特別的是表盤採用手寫感的數字和文字，感覺更具文青感，而有「文青表」的暱稱。另一只同樣走復古風的5172G-001具備計時秒功能，搭載品牌第一個自行研發的CH 29-535PS 計時秒機芯，復古的三層表耳、噴砂處理的讀秒指針等，在細節流露懷舊風情。

今年百達翡麗的女表陣容堅強，不僅款式明顯增加，而且加大尺寸，並推出布滿鑽石的超奢版。例如以中國彩帶舞為創作靈感的4978／400G-001，就從原本的33.3mm加大到36.8mm，表盤鑲滿鑽石，如彩帶般的螺旋飾紋從12點開始不斷向內延伸，在8點鐘結束，有「無限」的意涵，也有「發」的象徵意義。

就連標榜可24小時佩戴的日常款「Twenty-4」女表，也推出全鑽版的7300／1450R-001，表殼、表面和表帶都鑲滿3千顆大大小小的鑽石，真正是奢華無極限。

百達翡麗還為女表增添一項貼心的設計，全系列新款女表皆搭配可微調4mm的伸縮金屬表帶，不論是瘦身有成，或是不小心發福皆可微調。

★2019年百達翡麗新表巡迴展一覽表

8月1日至4日，金生儀鐘錶忠孝專館

8月8日至11日，高登鐘錶台北101專賣店

8月13日至16日，台南中國鐘錶

8月20日至23日，台中時美齋鐘錶

(中時 )