馬俊麟老婆再度上傳限時IG圖片，照片中馬俊麟手上寫著到死也不分開。(讀者提供)

馬俊麟、王瞳在八點檔《大時代》飾演情侶，戲外傳假戲真做，馬俊麟老婆梁敏婷當時發文指馬俊麟移情別戀，還喊第三者「王小姐」，疑暗指王瞳，但隨後把文章撤下。今（23日）又傳出馬俊麟和王瞳有雙腿交疊親密照，他還在手上用原子筆寫「到死也不分開」，傳出梁敏婷想離婚，對此馬俊麟透過經紀人表示絕不會離婚，且已下跪磕頭向老婆認錯。

據知他向老婆解釋後，老婆仍走不過心中那道關卡，執意po文，馬俊麟也稱老婆有誤會後，他都和女星保持距離，下班後立刻回家帶小孩，已經盡力讓老婆放心，他表示仍深愛著老婆，也沒想過離婚一事，希望老婆能諒解。馬俊麟稍早回覆：「謝謝大家的關心，夫妻之間的問題，我和太太溝通方式還沒取得一個共識，讓她覺得不舒服，目前還在溝通和協調，希望大家留給我們自己處理，再次謝謝大家。」

製作人王珮華說，王瞳是非常認真的女主角，為了戲也常常做了很多犧牲，例如一開始有請韓宜邦跟王瞳培養感情，兩人戲都很好，演起來非常好看，因為馬俊麟在八點檔情感的關係，也請王瞳多幫忙，多培養感情，幫助馬俊麟可以多投入一些。不僅如此王瞳為了戲好也常常配合劇組重拍，不僅是馬俊麟的重頭戲，連服裝造型不對，也是在製作人要求下重拍，腳還因此受傷⋯連何豪傑的初登場也是因為一些原因而重拍，外景曬一整天太陽之下⋯王瞳都沒抱怨，直說為戲好，都願意配合。

(中時 )