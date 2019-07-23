曾來台發展的韓籍藝人宋讚養日前指控遭到惡質的經紀人陷害拍裸照，甚至隨著今（23）日偵查結果宣布，這名惡質經紀人逼迫宋讚養的行為也一一揭露，包含逼他和女友拍下4部性愛影片及10多張自慰、裸露下體照片，並騙走彭女30多萬元。如今宋讚養淚崩也回應媒體，表示當時兩人都是哭著拍攝的。

宋讚養先前在影片中表示，來台後遇到一位自稱可以幫助他的經紀人，沒想到對方是有企圖接近他的，甚至誘導他拍下裸照與裸體影片，威脅他不聽話就散播。（圖／翻攝自宋讚養影片）

據《東森新聞雲》報導，人在韓國的宋讚養接獲判決通知後表示，沒想到是這樣的公開方式，他表示他和當時的女友都是哭著拍攝的，原本他想保護另外一位被害人，沒想到還是這樣受傷了，也讓他哭了出來。

檢方調查，宋讚養2017年7月來台發展，在IG徵求在台經紀人，前經紀人李湘瑋發現此事，先假冒「GINA YA」佯稱在台灣影劇圈很罩得住，宋讚養誤信即簽下經紀約。

宋讚養表示，對方騙了他幾十萬，甚至誘導他拍下裸照並威脅他。（圖／翻攝自宋讚養影片）

隨後又多次誆騙他並假借多種身分與他同住，直到2017年12月27日，李發現宋與台籍彭姓女友交往，心生嫉妒，以宋需發展演藝事業，要求彭女分手，彭女同意，李並以「愛宋就要拍性愛片」證明，要宋、彭拍下4部性愛、口交等不雅影片。

李自2018年2月10日起至6月5日止，20多次要求宋提供4部性愛影片以及宋的10餘張自慰、露鳥照片，李在收到宋的這些不雅影照後，還自行建檔欣賞。另李還以協助宋在台事業為由，要求彭女提供資金，彭女向親友商借30多萬元，被李騙走。直到宋發現被騙，哽咽拍下自白影片，並報警指控李，事情才爆發，最後李姓前經紀人因此被聲押禁見。

(中時電子報)