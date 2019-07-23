「成龍國際動作電影周」正在山西大同如火如荼舉行中，本屆參賽作品比去年多了一倍，最後選出大陸、巴西、美國、印度、印尼、巴基斯坦和俄羅斯等10部入圍片，但成龍謙稱，該活動雖已走過起步階段的艱難，仍是只有5歲的「小孩子」。宣傳片《初心》由導演丁晟執導，將成龍65年傳奇人生濃縮在70秒影像之中，成龍感慨：「我今年65歲，還不想停下來，只是偶爾想回頭看看。」

年輕演員朱一龍、吳磊以青年大使身份出席開幕儀式時，紛表達對成龍的尊敬，成龍表示：「我只是在做自己該做的事，沒想到給後輩帶來這麽大觸動。希望你們能記得對職業的敬畏心，並一直堅持下去。」

成龍不忘感謝所有工作人員、影人、親友和影迷支持，讓電影周規模越來越龐大，評審團也更加國際化，更邀請名導徐克擔任評審團主席，成龍相信評審結果將更專業、更有公信力，「可以讓過去一年在動作片領域辛苦打拼的同行們得到應有的嘉獎。」

再度在山西舉行活動，成龍親自走訪古城牆，直呼想從中找到靈感拍攝電影，更登高一呼帶頭捐出人民幣100萬（約台幣450萬元），號招一人捐一元成立「古長城保護計畫」基金，盼能維護中國歷史上的重要古蹟萬里長城。

成龍更為當地帶來商機，免費代言大同黃花（金針花），22日舉行訂貨大會，他率先認購百萬人民幣，並呼籲星友和影迷透過「餐桌消費」扶貧：「這麼好的東西，我一定要推薦給朋友們。」最後成功發揮超人氣，讓訂購總金額在一天內飆到人民幣9840萬元（約台幣4億4000萬元）。

(中時 )