國安局特勤涉走私免稅菸，外界一路追查發現，民進黨勢力依附在華航的管理階層。台北市議員徐弘庭表示，大家要重視民進黨大舉「寄生華航」的狀況。他點名，邱義仁機要、立委邱議瑩親弟，而華膳空廚董事長更是綠營大老葉菊蘭，全與這次的專機走私有所牽連。

徐弘庭今在臉書上發文，除了這次的事件，也要呼籲大家重視民進黨大舉「寄生華航」的狀況。他一一點名數位華航及關係企業大咖，都與民進黨關係密切。

徐弘庭指出，從主導專機任務、是曾任邱義仁機要的資深副總羅雅美，負責免稅品的空品部副總邱彰信，是立委邱議瑩的弟弟，存放免稅菸的華膳空廚董事長是葉菊蘭，主持專機會議的董事長兼總經理謝世謙，主要管理階層都是如此名單，不知道副主管職以及基層幹部跟員工，是不是也有如電影寄生上流一樣，從英文家教到美術老師到司機到管家，通通包辦了！

徐弘庭說，電影的宣傳照幸福，不該是越分享越多嗎？是不是這樣他不知道，但他知道，民進黨徹徹底底的做到了「寄生華航」。

網友對此紛紛留言，「寄生繁衍族繁不及備載」、所有肥缺全部佔盡佔滿，真讓人嘆為觀止」、小英出去，菸進來，民進黨發大財」、這次邱議瑩也跟著小英出國」、走私一條龍啊，民進黨真好樣，吃像頗佳 ㄎㄎ」、 一次追到底、被拉出來頂替的小少校後面一定有靠山！」、果然是鋪天蓋地，包山包海！ 是共犯結構嗎？」。

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(中時電子報)