林哲熹出席《用九柑仔店》記者會。（三立）

林哲熹、陳禕倫出席《用九柑仔店》記者會。（三立）

林哲熹、陳禕倫出席《用九柑仔店》記者會。（三立）

陳禕倫出席《用九柑仔店》記者會。（三立）

陳禕倫出席《用九柑仔店》記者會。（三立）

林哲熹在《我們與惡的距離》飾演罹患「思覺失調症」的應思聰爆紅，被認為是本屆金鐘獎入圍大熱門，他23日與陳禕倫一起出席華視、三立都會台、衛視中文台新戲《用九柑仔店》記者會，被問起金鐘獎時傻笑表示，不期待就沒有傷害，有期待就會去想，「對演員來說重要是下一個角色」，至於8月28日金鐘獎入圍名單揭曉當天會不會看直播？他也說：「別，我害怕！」

林哲熹這次在《用九柑仔店》飾演雷洪的年輕時代，他到記者會才知道原來劇中有3個老婆，雷洪戲外曾有6個老婆，但今年全跑光，現在有50歲紅粉知己在身旁，林哲熹則說自己沒這桃花運，「若有桃花運，吸引粉絲很好。」有人說他太帥，不像雷洪，他則透露上次遇到雷洪時，雷洪給他看手機裡年輕時照片，「雷洪大哥年輕時真的好帥，裸上衣沒穿衣服，染一頭超酷的金長髮站在船旁邊，又拿著魚叉，很像雷神索爾，也很像水行俠。」

由於劇中角色很火爆，他笑說這次髒話罵得好爽，他還會跟導演說沒罵好要求再來一次，為了詮釋好角色，他還特別向一位曾在日本組織待過、現在改做生意且學佛的「前黑道大哥」請教，這位大哥還一度誤解他是要演黑社會流氓。此外，因為劇中要會拳腳，他也真去學撕腿。他說其實自己以前脾氣也不很好，讀書住校時，如果有人不敲門直接闖入，他就會要他們立刻出去，敲門再進來，因為他是很在意禮貌的人。

林哲熹與陳禕倫在劇中分飾橫跨六十年的兩代，所以直到殺青酒那天兩人才有機會認識，沒想到兩人竟還是北藝大的前後期校友。陳禕倫這次飾演機車行老闆阿忠，是位粗獷型男、個性外剛內柔，和男主角俊龍(張軒睿飾)還有兩金(侯彥西飾)是從小一同成長的好朋友，但在國中時因發生意外的車禍，讓他斷了一條腿，從此靠義肢行走。陳禕倫飾演腿傷殘人士，腳綁著綠布演出，為這角色他還真找身障者請益生活上的細節，一開始他覺得很不好意思，擔心會讓對方不舒服。

陳禕倫表示這次因戲和張軒睿及侯彥西結緣，成為無話不說的好友，戲殺青還會在三人共同群組每天聯繫，林哲熹笑說他們的群組對話真是白爛又好笑，陳禕倫覺得張軒睿很單純，是個可以無話不說、傾訴心事的好朋友，他記得戲剛開拍時自己演出有點卡住，張軒睿還對他說你不演好我就揍你，可見兩人關係緊密。

《用九柑仔店》獲文化部影視及流行音樂產業局106年補助，由華人創作與福斯傳媒集團共同合作，該劇由台灣最強漫畫IP改編，演員陣容包括張軒睿、莫允雯、王柏傑、王淨、孫可芳、林哲熹、侯彥西、陳禕倫、張文綺、程雅晨、蔡昌憲、丁國琳、林義雄、龍劭華、雷洪、黃西田、王滿嬌等，邱澤也特別客串演出。

(中時 )