大陸前總理李鵬22日於北京逝世。李鵬1954年畢業於莫斯科動力學院後，即踏入電力系統，從基層做起，他的子女李小鵬與李小琳所學均為電力相關單位，並在畢業後進入電力系統。李小鵬現為第十九屆中央委員、大陸交通部運輸部部長，仕途備受看好；李小琳雖已退休，但是大力推崇「一帶一路」，事實是「退而不休」。

李小鵬出生於1959年，1991年任華能國際電力開發公司總經理助理，由此踏入商界，之後便一路在電力系統內高升。2008年李小鵬任中共山西省委常委、山西省人民政府副省長，具體分管商務、市場監管、外事與旅遊方面的工作，並辭去華能國際董事暨董事長的職務，正式「棄商從政」。

2013年李小鵬擔任山西省省長，2016年辭去山西省省長職務，並在同年成為交通運輸部部長。李小鵬擔任部長後，不斷現身重要場合。分析指出，李小鵬現僅60歲，具年齡上優勢，不排除有更上一層的可能。

李小琳於1961出生，現為58歲，有「電力一姐」之稱號。他曾任澳門電力董事、中國大唐集團副總理和黨組成員、中國電力國際發展有限公司董事長等職務。李小琳推崇「一帶一路」，並稱其事關中華民族偉大復興的重大舉措。他現為陶行知國際教育基金管理委員會主席、行知絲路研究院校長。

(旺報 )