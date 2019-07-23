美國告示牌Billboard譽為「天才神童」的葛瑞森柴斯（Greyson Chance）近日在臉書公布世界巡迴演唱會的場次，台灣也名列其中。他8歲開始學習鋼琴。酷愛音樂的他在13歲時因為翻唱女神卡卡（Lady Gaga）的〈Paparazzi〉影片在YouTube上一炮而紅，獲得超過1億次的點閱量，成為當年流覽人氣榜的第3名，不久後就簽約成為女神卡卡的同門師弟。

葛瑞森小小年紀就被女神卡卡器重欽點為師弟，憑藉的不僅是他「萌帥」的超高顏值，唱作俱佳的他更是名副其實的實力派。他的首張專輯《Hold On ‘til the Night》於2011年發行，一舉打入當年美國告示牌的百強專輯榜。

早在2012年他就因為宣傳新專輯而來到台灣，今年3月推出新專輯《Portraits》，隨後宣布展開世界巡迴演唱會，時隔七年，更成熟、更有魅力、也創作出更多動聽樂曲的他將於9月17日回到寶島會歌迷。門票將於31日中午12點 ibon網站及全台7-11 ibon機台販售。

(中時 )