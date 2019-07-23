萬芳昨日出席婦女救援基金會活動，對於近年來女性意識抬頭，雖然過去並未有過不平等待遇，但曾看見非洲女童飽受殘忍割禮，讓她十分心疼，昨日在記者會上憶起這段故事，仍然悲從中來哽咽泛淚，希望大家學習尊重性別平等，在公益音樂會中，將以溫柔歌聲告訴所有男女受傷靈魂「我們可以原諒我們自己」。

萬芳憶起非洲女童行割禮，難掩悲傷泛淚。圖／婦女救援基金會提供

萬芳和金曲獎最佳客語歌手羅思容、最佳原住民歌手雲力思、佛朗明哥舞者賀連華等，受婦女救援基金會邀請，將於9月8日下午2點於台北市福華國際文教會館舉行「多女子時代」公益音樂會，期盼透過眾多女歌手能量，創造女性共好時代，當天除了各自演出，四人也不排除合體表演，音樂會收入扣除成本後，將全數用於婦援會受暴婦女及目睹兒身心守護計畫。

多女子時代音樂會媒體茶敍，羅思容演唱創作曲〈Ama，我們的姊妹〉。圖／婦女救援基金會提供

萬芳表示，自己生長在平凡家庭，父母沒有因為自己是女性而有不公平對待。過去曾受邀寫書序，該書作者是名非洲女性，內容寫到非洲女性在年幼時須受割禮，萬芳才發現很多不可思議的事情不是發生在60年代，而是90年代、21世紀的事情，很多令人傷心的故事讓人震撼。

萬芳說，非洲行割禮是在沒有麻醉的情況下割掉女性陰蒂，而該名作者自己受割禮，到法國後發現當地的非洲人依舊行這樣的習俗，甚至作者自己的女兒也行割禮，眼睜睜血淋淋看著女兒求救，媽媽卻無能為力，直到多年後作者才決定將整件事說出來，並期盼能改變，萬芳回憶起這段故事，頓時悲從中來「現在想起來還是會想哭」哽咽泛淚。

萬芳說，就像過去傳統女性裹小腳，在現在是很不可意思，過去卻是天經地義，這中間經過非常多努力才有今天，女性自由、可以穿熱褲短裙或露肩，為了避免在有目睹家暴「目睹兒」的創傷發生，性平教育是非常重要，每個人要有自覺才有意義，「輕盈的了解很沈重的議題」。

萬芳除了參加公益音樂會，8月3日也受邀前往紐約中央公園夏日音樂祭台灣之夜，與9m88、Tizzy Bac、阿爆作為台灣女聲代表，用溫柔力量展現女性樣貌。

(中時 )