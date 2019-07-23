台北市長柯文哲近日經常在媒體上炮轟執政的蔡政府，柯的妻子陳佩琪今晚也在臉書「護夫」，PO文酸蔡英文總統過去曾承諾若她當選，沒人需要再為自己的政治立場而受質疑，結果去年選舉就迫不及待出招抹紅別人，9月份甚至在黨代表大會上，放任柯黑議員罵柯文哲一大堆。

陳佩琪意有所指地說，自己在醫院主持會議時，如果遇到有人腦筋不清楚，在會中做了浪費時間的情緒發言時，早就問他「請問你想表達什麼？會議不是個人舞台」，結果民進黨該場會議也不見有人阻止。陳佩琪最後也透露，柯文哲對她說，就讓柯黑議員（指王世堅）繼續罵，看他怎麼消耗自己、消耗掉這個黨。

陳佩琪在臉書先提到自己近日常隨柯文哲到南部參訪，接著她話鋒一轉說，選舉是選賢與能， 期待讓人民的生活能更好，但去年的地方選舉 ，先生卻頻頻被問到「台灣價值」，我不知道為什麼，是不是有「台灣價值」生活就會更好？

陳佩琪接著節錄去年9月民進黨代表大會的新聞，親綠媒體報導「王世堅罵柯文哲毒奶 蔡英文掩嘴偷笑」。陳批評，「統獨議題」本是每四年總統大選時發作一次就好，等到選票X到手，當選了，這些議題就自然消失了，趕快聲明要「維持現狀」就好。 記得三年前政黨輪替時，總統自己說她當選後「沒人需要再為自己的政治立場而受人質疑」，只是去年只是個地方選舉， 就迫不急待地拿出這招來抹紅別人，且誠如先生說的，是「全國性、有系統性的」全面抹紅，自己黨的台北市長提名人竟還辦了個以「台灣價值」為訴求的「柯黑大遊行」…

陳佩琪說，我在醫院偶爾輪到主持會議，深知醫生都很忙，遇到有人腦筋不清楚，在會議上做了大篇幅浪費大家時間的情緒發言時，早早就不客氣地請他坐下了：「請問你想表達什麼？簡明扼要地跟大家講結論就好，會議是大家的時間，不是個人的舞台。」一個公開讓媒體採訪的執政黨會議，卻有人發洩這種情緒性的謾罵，竟也不見有人阻止，記得曾跟先生說到這件事，他倒是一副無所謂的樣子：「就讓他繼續罵，看他怎麼消耗自己，消耗掉這個黨。」當然我更時時提醒自己，維持一個會議的時效與尊嚴的重要性。

(中時 )