黃昺翔（左2）新專輯邀請王彩樺母女（右1、2）拍MV，黃媽媽（左1）探班時，大讚王彩樺保養得宜。圖／無限美好文創娛樂提供

黃昺翔推出首張創作專輯《你在幹嘛》，為主打歌〈甜不辣〉MV特地練舞。圖／無限美好文創娛樂提供創作歌手黃昺翔推出首張創作專輯《你在幹嘛》，主打歌〈甜不辣〉傳達故鄉台南美食文化，該曲主題設定「台南人，自信而甜美的女生」，聯想到同是台南出身，個性活潑甜美又自信的王彩樺，王彩樺大方應約，更力讚黃昺翔「又帥又有才華，一定要挺一下」，此外更連女兒庭庭都一起帶來，搞笑說「藉著〈甜不辣〉MV讓女兒順勢出道」，不遺餘力幫黃昺翔打歌。

來自台南的黃昺翔，故鄉是美食之都，笑稱自己「愛吃甜不愛吃辣，所以把甜不辣三字拆開就是飲食偏好。」黃昺翔自豪家鄉文化，也透過歌曲寫出他對女生的審美觀，歌曲〈甜不辣〉主要特色在於「不辣」兩字，利用彈舌技巧、模仿美式嘻哈唱腔，有「中式英文」的樂趣，特地寫成舞曲，也鼓勵女生可以純純的、甜甜的就好，不一定要很辣才得人喜歡。

此外黃昺翔特別為〈甜不辣〉跳舞，在前置長達1個月、每天練舞3到5小時的過程中，不慎傷了腳踝，患處腫脹、充滿紫色瘀血，他拍攝當天共吃4顆止痛藥，強忍疼痛上場，跳了一遍遍不喊苦，連共舞的6位舞者都不忍心，頻頻要他休息，但黃昺翔咬緊牙關，「所有人都在這裡一起努力，我一定要撐過去！」當導演喊收工時，所有人都給阿翔豎大拇指喝采。

黃昺翔推出首張創作專輯《你在幹嘛》，為主打歌〈甜不辣〉MV特地練舞。圖／無限美好文創娛樂提供

而王彩樺得知阿翔為MV練舞，靈機一動提到大女兒庭庭也是舞蹈社的，導演覺得很棒，馬上情商來個母女同框，分別扮演歌詞中提到的「東區大姊」和「西門町小妹」，但拍攝空檔時庭庭非常用功拿出課本讀書，讓阿翔佩服「果然虎父無犬子」，王彩樺不斷讚〈甜不辣〉洗腦很好記，更鼓勵阿翔「這首歌會紅、要有信心」，讓阿翔感受到滿滿正能量。

(中時 )