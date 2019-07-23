大陸女性在經濟和思想上越來越獨立，在買房這件事上也開始超越男性。根據貝殼找房近日發布的《2019上半年城市居住報告》（下稱報告）顯示，在深圳、杭州、長沙等9個城市中，女性平均購房年齡均小於男性，其中長沙差距最大，相差1.4歲。

據《中新網》報導，在《報告》重點觀測的城市中，北京、重慶、成都等9個城市的中古屋購房者平均年齡越來越年輕。其中，長沙購房者最年輕，平均為28.9歲，而重慶購房者的年齡降幅最大，較去年上半年足足提前了兩年，為31.5歲。雖然北京和深圳的購房者平均年齡仍然較高，但與去年相比，購房者平均年齡在降低，去年上半年，北京購房者平均年齡約為34.5歲，深圳購房者平均年齡約為32歲

報告也指出了備受大陸年輕人和女性青睞的買房商圈地區。以北京為例，在交易最活躍的10大商圈中，年輕購房者聚集在回龍觀地區，平均年齡為34.3歲；而常營吸引較多的女性購房者，占比達到49.8%。

據了解，回龍觀毗鄰互聯網企業聚集的上地、西二旗，社區規模大，房價又具有優勢，因此成為百度、滴滴等企業的年輕員工首選；常營商圈則商業氛圍濃厚，商圈內商業發展成熟，娛樂項目豐富，且帶有一點小資氣息，咖啡廳、甜點店、DIY文創較多，明顯更適合女文青們享受生活，同時，豐富的幼教資源，符合新手媽媽們的需求。

(旺報 )