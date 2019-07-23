波斯灣局勢日益緊張之際，美國國務卿蓬佩奧22日宣布，制裁大陸國企珠海振戎公司及其總經理李右民，指其進口伊朗原油，違反美國對伊朗禁令。這是川普政府首次對違反此禁令的陸企施以懲罰措施。陸方則表示，堅決反對美方單邊制裁。

蓬佩奧在佛羅里達州發表演說時，宣布對該公司及李右民實施制裁。他表示，這是美方向伊朗「最大施壓」的一部分，「美國在5月2日取消伊朗石油進口豁免，珠海振戎公司仍然故意與伊朗進行大額交易」。

蓬佩奧還強調，所有制裁都一定會付諸實行，不容許更多資金流向伊朗最高精神領袖哈梅內伊等人，讓美國軍人蒙受生命危險。

蓬佩奧宣布後，財政部將上述兩方正式列入制裁名單，並發布聲明指出，在美方制裁下，珠海振戎公司及李右民將遭禁止參與美國管轄範圍內的外匯、銀行和資產轉移等商業活動。

大陸駐美大使館發言人則回應，反對美方進行單邊制裁、並對中方及其他國家施以「長臂管轄」。發言人還說：「我們促請美國立即糾正錯誤行為，真誠地尊重第三方的合法權益。」

據報導，珠海振戎公司是大陸進口伊朗原油的2間主要企業之一，大陸在今年的前5個月內已向伊朗進口約1200噸原油；為避免美國制裁，大陸將部分原油儲存在保稅倉庫，藉此避開通關手續。

《華爾街日報》分析，因珠海振戎公司在美國沒有業務，大陸政府仍可運用其財政能力並減低制裁對船運帶來的影響。另外，制裁將加劇各國的外交摩擦，反而無助於傷害制裁對象的經濟。

(中時 )