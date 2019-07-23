美國總統川普22日提到，美國政府近期和北韓有相當正面的溝通，不過就平壤終止核子計畫問題，雙方目前尚未定下會談時間。而根據朝中社（KCNA）23日的報導，北韓領導人金正恩前往視察新造潛艇。

當被問到與北韓之間關係，川普表示：「最近有一些接觸，我們和北韓有相當正面的往來，再次強調，沒有核子測試，也沒有飛彈測試，什麼都沒有。」至於是否將和北韓有新的會談時程，川普否認，但說明：「我們之間的關係友好，或許他們有想會面，我們之後可以再看看。」

關於往後的會談可能，川普認為：「是的，我覺得我們會的，在某個時間點上…當他們準備好，我們也會準備就緒。」然而和北韓的接觸，川普則沒有回應是否就是他和金正恩間的接觸。

據朝中社發布的消息，金正恩前往視察北韓新建造的潛艇後，對潛艇感到相當滿意，他更強調北韓需穩定提高可靠的國防能力，並要大力發展潛艇等的海軍武力裝備。而該潛艇預計將部署至北韓東部領海，加入該區作戰水域執行任務。而朝中社除此外並未公佈金正恩的視察地點與時間，以及潛艇所搭載的任何相關武器。

北韓上周曾警告，美國和南韓若堅持進行代號為「同盟」的夏季軍事演習，雙方的核談判恐將面臨風險，並且產生不利影響，甚至可能使北韓恢復自2017年以來暫停的核子武器和飛彈測試。此警告也讓川普與金正恩上月在兩韓非軍事區會面時，雙方同意恢復會談的狀態增加了不確定因素。

(中時 )