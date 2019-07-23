英國一名修讀創意寫作的大學生，之前別出心裁地將長達1萬字的畢業論文，錄成一張饒舌歌專輯呈交校方評審。他這篇創意論文不但過關，更令他獲頒一級榮譽畢業。他表示自己對音樂和詩歌有濃厚興趣，故決定將兩者融合一起，創作出這份另類論文。

22歲的烏佐卡（Nicholas Uzoka）在東昂格利亞大學修讀英文及創意寫作，酷愛嘻哈饒舌音樂的他當年初進入大學時，嘗試將說唱押韻歌詞形式與文學詩歌結合，並在YouTube設立頻道上載演出。他其後發現自己最喜歡的是饒舌，覺得是最能表達其藝術靈感的方式，於是朝這方面發展。

烏佐卡之後出過3張迷你唱片及一張大碟專輯，並曾多次在英國廣播公司電台演出。今年是他大學最後一年，他以饒舌形式將畢業論文錄製成專輯遞交，內有21段錄音，包括9首饒舌歌和12首詩歌小品。

烏佐卡於日前舉行的畢業禮上，獲頒一級榮譽。他感激大學導師對他在個人、藝術及學術上的啟發，並容許他以這種方式遞交論文。他又指日後會以音樂為事業，直言：「我日後只有音樂、音樂、音樂。」

(中時 )