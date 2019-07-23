體育署長高俊雄署長（右三）於「推動企業聘用運動指導員記者會」與貴賓合影。（體育署提供）

「運動好人才，企業動起來！」體育署從去年開始推動企業聘用體育運動相關背景專業人員擔任運動指導員，協助推展職工運動，今邀太平洋崇光百貨高雄分公司及台達電子，分享聘用運動指導員及推展員工運動的經驗及收穫，也強調今年度企業聘用運動指導員補助方案將於10月15日截止報名，歡迎企業加入行列，一同打造健康活力職場。

體育署長高俊雄指出，我國青壯年上班族的規律運動人口比率低於其他族群，體育署為此從2016年開辦「運動企業認證」，隔年開始推動企業聘用運動指導員，並祭出「企業聘用運動指導員補助方案」為獎勵措施，去年就有57家企業聘用101名運動指導員。

相關獎勵今年加碼，搭配「科技體適能檢測」、「運動名人大使講座」及「輔導諮詢服務」等措施，截至今年7月中，已輔導62家企業聘用105名運動指導員。兩年下來，體育署合計補助企業辦理600多項員工運動休閒活動，參與逾13萬人次，受補助企業也認為對於促進員工運動、跨部門交流、團隊合作有所助益。

太平洋崇光百貨高雄分公司店長陳建財提到，照顧員工身心健康，對工作效率提升有所幫助，透過運動指導員自身專長及用心規劃，帶領同仁培養良好運動習慣，打造全員運動工作環境，讓跨部門交流更加熱絡、凝聚力更加提升。

台達電子副理尤瓊惠則分享，透過企業實行健康管理措施，整合政府資源並結合企業多元文化的聘僱政策，促進同仁長期留任意願，全心投入工作，創造新型職場健康概念。

108年企業聘用運動指導員補助方案申請時間至10月15日，體育署邀請企業踴躍提出申請，共同帶動企業員工運動風氣。為協助企業聘用體育運動專業人員，體育署也建置了運動指導員資料庫及媒合平臺，歡迎企業一起廣納運動人才，照顧員工健康，共同打造活力職場。相關資訊請上活動官網「企業補助方案暨媒合資料庫」（https://sesi.nasme.org.tw）查詢或洽中華民國全國中小企業總會專管中心。

「運動好人才，企業動起來」體育署號召更多企業善用運動人才特質，打造健康活力職場。（體育署提供）

(中時電子報)