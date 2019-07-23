馬俊麟再度否認和王瞳傳緋聞。（圖／中時資料照片）

王瞳與艾成交往7年，先前傳出因女方家長不同意，婚事卡關，本月初卻冒出王瞳和同樣演出《大時代》的已婚男星馬俊麟假戲真做，逼得馬俊麟太太梁敏婷多次崩潰，原外界以為事情在馬俊麟解釋後告一段落，王瞳也挑明未來會和對方保持距離，未料今(23日)又爆兩人藕斷絲連，媒體報導，王瞳接到公司關切電話，第一句就喊冤，表示真的沒她的事，希望對方別罵她。

32歲王瞳和37歲艾成愛情長跑7年，去年王瞳出席活動，坦言已經認定艾成，但因父母親是公務員，觀念很務實，希望艾成先有房後再來談成家，王瞳更透露因和男友加入教會，已經一年多沒性生活，被問是否會擔心目前感情狀態？王瞳也坦言知道這樣「很危險」。

沒想到和艾成婚事還沒著落，本月初王瞳就被爆料當小三，介入馬俊麟和老婆梁敏婷家庭，王瞳當時回應不可能，「我會被我媽打死」，自己未來會調整和馬俊麟相處距離。今又傳出梁敏婷再放話願意「成全」，據《自由時報》報導，王瞳接到公司副總電話便隨即求饒，直說：「姐不要罵我，真的不關我的事」，並強調真的和馬俊麟斷聯，不知緋聞從何而來。

(中時電子報)