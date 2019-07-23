台中市出現總獎金近百萬元的建築物攝影比賽，吸引很多人到7期拍豪宅建物。（盧金足攝）

台中市豪宅密度最高的7期，匯聚來自國內外建築師操刀設計，聯聚建設的作品，也是建築等相關係所學生觀摩的經典課堂。（盧金足翻攝）

與7期豪宅最近的距離！台中市建商大手筆辦攝影比賽，總獎金近百萬元，人人都有機會當神「攝」手。（盧金足攝）

聯聚建設雍和大廈的小豬「雍雍和和」雕塑，為建築增添幽默趣味，也成為愛好攝影者取景的亮點。（盧金足攝）

發揮「影」響力，高額獎金等你拿！聯聚建設舉辦「相映聯聚」2019攝影大賽，提供近百萬元總獎金，創下歷來最高獎金紀錄；聯聚建設總經理王于娟表示，人手一機，拍照成全民運動，鼓勵學生暑假挑戰攝影，目前到報名網站瀏覽突破10多萬人次，一名爸爸幫讀小五兒子報名，後來也跟著報名，父子藉拍照為今夏來一趟交心的建築之旅。

台中市豪宅密度最高的7期，匯聚來自國內外建築師操刀設計，也是建築等相關係所學生觀摩的經典課堂，聯聚建設為讓大家更接近建築之美，舉辦「相映聯聚」攝影大賽，以聯聚的建築作品為主題，針對外觀、景觀、夜間燈光變化等等，捕捉最富美感、最有創意的角度來投稿，就有機會贏得高額獎金。

王于娟指出，同樣的建築，透過不同攝影人的詮釋，常出現意想不到的有趣視角，盼不同鏡頭發掘更多建築精彩畫面，透過豐富獎項，號召學生在假期間挑戰攝影，啟發新的專長，讓更多朋友注意到生活中值得紀錄的美好，拿起相機或手機，拍下屬於自己的一眼瞬間。

聯聚建設董事長江韋侖認為，建築與城市相映成輝，為讓拍照者方便夜晚取景，27日當晚特別讓聯聚建築群延長亮燈到28日凌晨1點，7期將化身為聯聚夜間作品展，擅長拍攝夜景的攝影好手趁這個時段捕捉美麗畫面。

「建築的感動需要兩個人，一個人會做，一個人能懂。」江韋侖對建築的理念化為成果，樂與大家分享，聯聚攝影大賽期待每位用鏡頭說話的攝影人，用畫面傳達對建築的觀察、思考和創意。

聯聚建設從1996年到2019年23年來，在台中7期打造13棟建築作品，每一棟都是精彩之作，也是城市地標，這次攝影大賽提供63個獎項，總獎金達90萬元，吸引很多人試身手。

「一眼瞬間就是您！」比賽自7月開跑，活動小組接過不少洽詢電話，其中最有趣的，是一名年輕爸爸，詢問參賽者有沒有最小年齡限制，他想要與即將升小六的大兒子共同參賽，趁著暑假期間，在7期輕鬆騎腳踏車，也能用鏡頭來對話、交流，增進親子感情「照」的住，最大希望是順便把金獎20萬帶回家。

聯聚20餘年來打造13件建築作品，引領台中7期的城市風貌，以沉穩新古典建築外觀展現優雅貴氣，還擁有四季不同景觀的樹木造景；晚間燈光計畫更是各自閃耀著美麗的姿態，「聯聚信義大廈」綻放金黃光芒的圓頂，「方庭大廈」的碧綠翡翠、「保和大廈」的渾厚寶石、「泰和大廈」的溫潤琥珀、或甫落成的「中雍大廈」用LED燈打造四季燈光秀，妝點台中的夜空。

聯聚作品對建築風格的營造用心，典雅、莊重的外觀特色一以貫之，在廊道、窗櫺、格柵等細節上更經常採用和諧、對稱的圖騰，並以藝術作品來點睛，市政路、惠中路口方庭大廈「天佑台灣」雕塑，雍和大廈的小豬「雍雍和和」雕塑，泰和大廈「馬福來」的駿馬雕塑，為建築增添幽默趣味，也成為愛好攝影者取景的亮點。

(中時 )