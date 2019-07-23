明日太平洋高壓稍增強，水氣會減少，但大台北地區仍有局部雷陣雨。此為最新衛星雲圖。(圖擷自氣象局)

明日天氣好轉！24日太平洋高壓稍增強，水氣會減少些，各地上午前大多為多雲到晴，僅中南部仍有些零星短暫陣雨，中午過後大台北地區有局部雷陣雨，午後雷雨常伴隨瞬間強降雨以及雷擊，出門請留意天氣變化並攜帶雨具。

氣象局表示，明（24）日太平洋高壓稍增強，水氣會減少些，台灣各地及馬祖大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部地區及澎湖、金門有零星短暫陣雨，午後包括大台北地區有局部短暫雷陣雨。氣象局提醒，午後雷雨常伴隨瞬間的強降雨以及雷擊，中午過後出門請留意天氣的變化，攜帶雨具備用。

今日因為降雨已趨於緩和且發生大雨或豪雨的機率降低，稍早氣象局已解除大雨特報。不過，今(23日)晚至明(24日)晨花蓮仍有局部較大雨勢發生的機率，當地民眾出門宜多加留意。

溫度方面，氣象局說大致與今天類似，各地高溫普遍在32至35度，中午前後紫外線指數也偏高，出門在外也要做好防曬並且多補充水份，以防中暑。

(中時電子報)