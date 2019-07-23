衛視中文台《一袋女王》日前邀請Terry、陳子玄、李祖寧、甄莉及何嘉文分享另一半婚前婚後的優缺點變化。Terry婚前覺得羅美玲少根筋很可愛，但婚後發現老婆大人的少根筋日趨嚴重，今年五月全家去泰國旅行，羅美玲的少根筋害得Terry帶著全家在桃園機場內狂奔，但響遍全機場的催促登機廣播，加上上飛機後全機「注目禮」，讓Terry當場覺得好尷尬。

Terry笑說婚前對羅美玲的「少根筋」覺得很可愛，但婚後尤其是生完小孩後「少根筋」就變了災難。婚後就算生了小孩，Terry還是希望能帶著羅美玲跟小孩一年至少出國一次，婚後前兩年，都是由Terry處理所有出國事務，而羅美玲每次出國不是東西忘了帶，就是過海關時臨檢有東西不能過。到了第三年也就是今年5月份決定要去泰國，羅美玲就自動請纓要負責承辦所有事情，Terry想說第三年應該會進步，所以就全權交給她處理。到當天到了機場，Terry完全不管航班等訊息，專心跟小孩玩，也聽從羅美玲的指令到1號櫃台辦理check in手續。

排了半個小時後之後，Terry覺得時間有點不對勁，追問羅美玲真的是1號櫃台嗎？羅美玲馬上秀出手上的電子機票紙本，說就是1號沒錯，Terry把紙本搶過來一看，竟然是18號櫃台，原來是羅美玲的手指頭把8蓋住了，羅美玲竟然還笑說：「怎麼多了一個8」。

Terry眼看時間緊迫趕緊帶著羅美玲、小孩及媽媽一行人推著行李橫跨整個機場，終於趕到最後一刻完成check in，想說應該就沒事了，沒想到更丟臉的來了，機場當場響起final call的廣播聲呼喊著兩人名字要求盡速登機，飛機也因為一家人遲到延遲了10分鐘，果然一上機後整台飛機的人就這樣行「注目禮」看著他們兩個，Terry表示到自己還聽到乘客說：「遲到了啊，藝人都這樣啊」讓Terry當下覺得萬分尷尬。

(中時 )