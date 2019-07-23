2019年台塑盃國際男子職業網球錦標賽第二站會外賽，「資深國手」陳迪今天展現驚人韌性，上演精彩三盤逆轉勝，順利前進會內賽次輪，另外三位台將林維德、劉少凡、林翰智則成功搶下會內賽門票 。

陳迪在會內賽首輪迎戰瑞士好手卡斯特爾努佛（Luca Castelnuovo），面對對手的強勢發球，陳迪首盤無奈讓出，不過經驗豐富的陳迪並沒有慌了手腳，二、三兩盤都連趕4局，最終就以3：6、6：2、6：3笑納勝利。

賽後陳迪表示，其實他是抱著「挑戰自己」的態度來面對本周賽事，過去幾周他在剛出生不久的小孩與夏令營活動兩邊跑，生活既充實又忙碌，很少能享受在場上比賽的感覺，因此台塑盃事先沒有特別設定目標，對他來說，「能在場上打好每一顆球」就是非常開心滿足的事！」

另一場受矚目的「台將內戰」由劉少凡對決尹邦碩，全場歷時2小時的三盤大戰高潮迭起，開賽劉少凡火力全開，靠著強勢的發球轟出4記「愛司球」，以6：4率先拿下首盤；次盤尹邦碩吹起反攻號角，連下5局，迅速以6：1扳回一城，也讓戰局延長至決勝盤「超級搶十」；第三盤劉少凡一度陷入4：7落後局面，不過他成功頂住壓力，最終以10：8上演精彩逆轉秀，連續兩週挺進會內賽。

劉少凡再度展現驚人抗壓性，搶十上演逆轉勝。（海碩整合行銷提供）

另一場在第三球場上演的「台將內戰」則是由年輕小將林翰智以直落二拍落邱裕翔，年僅17歲的林翰智雖然經驗不如對手豐富，但他以「初生之犢不畏虎」的氣勢幫助自己忘記緊張，順利以7：6(9：7)、6：3搶下會內賽門票。

成功搶下會內賽門票的還有地主選手林維德，今日對決日本選手小倉孝介，林維德開賽迅速進入狀況，以6：3輕鬆拿下第一盤，次盤率更先破發成功，一度以2：0領先，儘管接下來突然陷入迷航狀態，連丟6局、以2：6讓出，最終在搶十局11：9驚險獲勝。

賽後林維德坦言，大幅領先時自己突然失去專注，腦中產生一些不必要的想法，不僅打亂比賽節奏，也讓對手有機可乘，將比賽延長至第三盤。

(中時電子報)