台中市府地政局23日辦理今年區段徵收配餘地第2次標售開標作業，公告標售8筆土地，面積合計約8.03公頃，吸引23封標單競標，6筆土地順利標脫，得標金額總計71億9824萬6887元，溢價率115.06％。

地政局長吳存金表示，這次標售配餘地包括7筆住宅區及1筆宗教專用區土地，住宅區每坪標售底價約24萬元至30萬元。除標號8宗教專用區(豐中段84地號)無人投標，及標號7（育賢段210-1地號）因地上有1株公告列管的受保護樹木，為審慎起見及避免標脫後衍生後續爭議，於開標前當場宣佈停止標售外，其餘6筆土地均順利標脫，標脫率達85.71％。

吳存金指出，此次標售土地分別位於北屯及太平新光地區等2個開發區，鄰近台74線快速道路及太平區中山路生活圈，交通便捷可快速連結國道系統，休閒、購物、就學、醫療等生活機能也相當優越，且區內規劃國中小、公園、體育場、廣場、停車場等用地，公共設施完備，整體居住環境發展成熟。

太平區育賢段204-1地號吸引8封標單競標，每坪標脫單價達43萬元，溢價率153.36％，最受市場青睞。

另外，針對今日標售的土地包括北屯太原段社宅基地一事，市府強調，北屯太原段本來就應依規標售，這是合法處理，不處理反而會被質疑養地不活化、行政效率差等問題，而且北屯的社宅規劃已有同榮段和北屯段正在興建中，因此將北屯太原段調整到需求度更高的西屯國安段，才符合成本效益，也滿足地方需求，符合區域均衡發展，呼籲部分人士勿傳遞錯誤資訊，誤導視聽。

市府住宅發展工程處表示，市長盧秀燕上任後將興辦社宅列為台中市重要的住宅政策，目前分為兩階段推動執行，第1階段以4年5000戶為目標不變，目前興辦量已逾 5000 戶，各案亦皆按期程持續加速進行中，預計2022年完工；第2階段則視各區需求，持續進行社宅相關用地評估作業，滾動檢討續行推升數量，並以質的提升為興辦目標。

(中時 )