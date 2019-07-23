集集鎮獲選為2019經典小鎮，暑假推出集集仲夏「樂」之夢系列活動，開幕音樂會將於27日在集集火車站登場，延續到10月的周末假日，陸續舉辦音樂饗宴、綠地野餐等，讓集集輕旅行內涵更豐富多元。

集集鎮長陳紀衡表示，集集仲夏樂之夢有別於以往，包括協力車趣味賽、歌唱比賽還有夜騎腳踏車小鎮巡禮等，共有8種不同類型的內容，整個仲夏的夜晚，集集小鎮活動滿滿，歡迎全國民眾暢遊集集，體驗小鎮風情。

集集仲夏樂之夢開幕音樂會，將於27日晚間在集集火車站，由歌手楊哲、口技模仿達人Echo、以及新加坡暖系創作女聲魏妙如等藝人開場。

8月3日晚上7點，在集集武昌宮舉行集愛宣言鐵道音樂會；8月17日上午9點，在集集鎮公所3樓禮堂，舉辦「歌神童行集集好聲音」歌唱比賽；8月18日下午2點起，在集集國小門口，舉辦「集心協力幸福滿溢」協力車趣味賽。

8月24日下午4點起，在集集火車站前廣場，藝起同樂爵士音樂會，由優樂集、星期二樂團、賴小不爵士鼓接力演出；9月7日、9月14日腳踏車巡禮及夜間導覽；9月14日下午2點，在田寮公園舉行綠蔭野餐；10月19日上午5點半，舉辦「我愛集集，綠色隧道齊步走」健走活動。

(中時 )