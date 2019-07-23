韓選秀節目《Produce X 101》敲定新團「X1」出道，而同誕生於該節目的團體前「Wanna One」台灣成員賴冠霖，20日爆出經紀公司「CUBE娛樂」提出解約要求，遭到部分網民批判。22日賴冠霖則透過律師表示，Cube娛樂未經他同意，偽造自己和父親的印章，把大陸管理權賣給第三方賺取高額簽約金。

賴冠霖《2019 LAI KUANLIN Fan Meeting》見面會。（角落公司提供）

賴冠霖的律師表示，提解約原因之一是CUBE娛樂未經賴本人同意，擅將賴冠霖在大陸的獨家活動經紀權於2018年1月轉讓給「鴕鳥娛樂」，從中賺取高達10倍簽約金，而賴從未簽訂該合約，也未從中得過分紅。

最初賴希望和解卻遭拒，CUBE娛樂還對媒體發布新聞。韓媒透露，今年3月起賴就沒有經紀人協助；網民則找出他近幾月工作行程，幾乎沒有足夠休息。CUBE娛樂表示「將通過法律程序積極應對」，而該公司22日股價較前一交易日下跌12.68％（當日下午2點數據），業界猜測可能受此事件影響。

22日賴冠霖在IG發文「我也想知道怎麼回事。」在微博他發文「相信所有事情都會得到解決，一切都會好起來的。漫長的夜晚！」賴冠霖父親對媒體表示，希望兒子能好環境下工作，「感謝CUBE對賴冠霖的知遇之恩，但解約是因出現原則問題，且涉及賴冠霖自身健康，合約問題正處理中。」

(中時 )