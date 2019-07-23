一名署名為「ruijiangli」的網民，23日在網路上發文要在台北捷運西門站隨機殺人，引起台北市警局緊張，在西門站布署警力加強戒備，並主動通知媒體發布新聞，結果引起這名嫌犯惡虐興致，在晚間再度發文，要「改了啦！我會隨機在台北到高雄的高鐵上隨機殺人！」再讓警方大為緊張，已由鐵警局加強勤務戒備防止任何事件發生。

這名署名「ruijiangli」的不明網友，是在23日中午12時，在網路上留言表示「預告！我要在板南線捷運西門站隨機殺人」，北市警捷警隊發現後，立即加派警力在西門站戒護，並通報西門站的轄區萬華及中正一分局等２個分局派員進入西門站巡簽守望。

捷警隊為了提醒搭乘捷運民眾警覺，還特地安排在下午3時，通知所有媒體到場採訪公布這項訊息，希望來往民眾多加注意身邊可疑人物，不料，媒體發出新聞後，竟刺激嫌犯惡虐興致，在晚間，又再網路上發文宣稱「改了啦！我會隨機在台北到高雄的高鐵上隨機殺人！」消息傳出後，鐵路警察局業已提高警戒，對高鐵沿線路站加派警力警戒。

據悉，台北市刑大科偵隊及捷運警察隊等單位組成專案小組追查發文者的ＩＰ來源，發現是由國外網站透過跳板轉進，已循線追查中。

(中時 )