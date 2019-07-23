因連日豪雨影響蚵仔產量，嘉義產地收購價一台斤從130元漲到150元，傳統市場還能看到每斤160元的價格。業者估計往後1、2個月，若遇到颱風，造成蚵棚倒塌，更難恢復產量，價格可能只會再升高。

入夏至今，嘉義沿海常出現暴雨，加上受到颱風丹娜絲外圍環流影響，因這幾波豪雨，造成蚵棚傾倒，蚵仔體積縮水，甚至有些變空包彈，產量下降，價格就會開始上漲。蚵仔一次漲10元，大盤商如果收購少，價格就上升，從7月到現在，就漲了2次。

嘉義區漁會推銷部主任吳純裕表示，西南氣流增強，易帶來劇烈降水，海水鹽度下降，蚵排精排卵，蚵肉因而變瘦小，蚵農為了供給上游廠商相同重量的蚵仔，只好增加人手、時間採蚵。

養蚵長達10年以上的李姓蚵農指出，6月初就有些蚵仔變小，目前自家外海蚵架，損壞率大約3到4成，損失的蚵簍無法救回，且風力超過11級，浪太大，漁船也無法出海，這些都成為減產主因。

有蚵仔零售業者無奈地說，以往颱風來臨時，價格才有波動，但從7月因多場豪雨，使得進貨籃數雖和往常相同，蚵殼一剝開，蚵仔真的很瘦小，處理完蚵仔的重量，比往常少很多，就算賣的價格上升，扣掉成本後，仍沒賺多少。

價格上漲，但賣蚵仔煎和蚵包的小吃店卻不敢漲，就怕嚇走顧客。布袋觀光漁市賣蚵仔煎的業者表示，蚵仔整體縮水，進貨時常看到太小或死掉的蚵仔，為避免顧客觀感不佳，只能自行吸收成本，希望未來別再漲了。

(中時 )