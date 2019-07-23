張書豪與歐陽妮妮（妮妮）因合作偶像劇《腦波小姐》，在今年五月爆出愛火，兩人還一度被認為有「雙劈」的嫌疑，因此他們雖愛得熱烈，卻進展低調。不過，近來小倆口的戀情逐漸浮上檯面，本刊掌握消息，「妮豪戀」已甜蜜到「一刻都不想分開」的地步，張書豪進出歐陽家更是熟門熟路，似乎已同居多時！

五月時，張書豪與妮妮因為腳踩同款運動鞋、被網友抓包一起到峇里島度假，因而傳出熱戀中。當時張書豪並未否認傳言，還語帶曖昧地表示：「沒有愛情的日子，對每一個遇到的人，聊得來的朋友，相處融洽的朋友，都會抱持著開放、珍惜關係的心態去感受跟相處。」

果然，兩個月後，「妮豪戀」就爆出同居的消息！七月十六日晚間七點多，本刊直擊，張書豪開著藍色賓士休旅車，很順暢地開進妮妮的住家停車場，顯示男方已經拿到自由出入女生住家的「通行證」。

當晚十點多，妮妮的友人來訪，接著一起到台北市通化街夜市附近做腳底按摩，心情大好的妮妮，一邊疏通筋骨，一邊釋放出甜美的燦笑。按摩完獨自返家的妮妮，先到麥當勞購買餐點，隔日（七月十七日）凌晨一點四十一分回到住處；由於本刊直到深夜，都未見張書豪離開妮妮家，實在令人好奇，妮妮是否充當人肉快遞替張書豪買愛心宵夜，好一同享受美味宵夜與浪漫夜晚。

七月十七日晚間七點多，張書豪的藍色賓士休旅車終於開出妮妮的住家車道，不一會兒，便到了松山區監理站旁的停車場，只見小倆口有說有笑地下車，神情愉悅地走進一家知名的鐵板燒餐廳。

用餐兩個小時後，小倆口和一位女性友人在餐廳門口會合。此時，外頭飄起雨來，只見張書豪大展暖男本色，迅速脫下外套充當雨傘，接著快步奔向停車場取車，看似不願讓妮妮和友人跟著淋雨。兩個女生在等待張書豪取車時，一邊聊天一邊開心地玩起自拍，幾分鐘後，坐上張書豪的車子離去。

過了幾個小時，張書豪和妮妮突然一改低調的態度，輪流在IG上自爆情事。張書豪似乎非常有感地在限時動態提及一直被跟拍，「我最近真的不想管了，想好好過自己想過的生活，所以應該沒多久就會有新聞了，到時候別太驚訝因為我已經跟你們說啦！」面對很多網友詢問緋聞真假，他不避諱地貼出與妮妮合照，並說：「我們一直都很好！」被視為是認愛行為。

至於妮妮則被網友問起：「你跟張書豪是真的嗎？」她則以逗趣口吻回覆：「我不知道是蒸的還是煮的，我只知道他是小玲（《腦波小姐》角色名）的董事長。」還直接標記張書豪要他回答，張書豪也搞笑地大方放閃：「我只知道妳（妮妮）的頭髮是燙的。」

雖然「妮豪戀」現在愛得高調，但本刊在七月初見到的他們，可不像現在這樣大方，小倆口為了避免被拍到公開場合出雙入對的畫面，除了一起出門時，總會保持五步以上的距離，甚至只是買杯飲料，另一人也會跑到另一棟大樓等待。

據了解，目前妮妮還和父母、姊妹住在一起，妮妮的外公、外婆也住在同一大樓，只是媽媽多半留在美國波士頓陪著小女兒（歐陽娣娣）讀書，因此平時一家人難得見上一面。如今張書豪可以自由進出妮妮家，相信已得到長輩認證。（娛樂組）

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(中時電子報)