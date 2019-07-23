2011年以廣告出道，很快就成為偶像劇女一的葉星辰，在戲劇中周旋於男神間，身旁的男伴卻始終如一；七月五日本刊記者就直擊收工後的她，與充滿文青氣息的男友在大街上甜蜜互動，共騎機車時也攬牢牢，最後一起回到兩人的溫馨小窩，感覺相當幸福。

七月五日下午四點多，剛結束記者會的葉星辰，和助理一起搭計程車離開，接著到微風廣場的服裝專櫃挑選工作用的衣服；直到五點多，葉星辰和助理分開後，便與一名身形高?、綁著長髮的文青男會合，兩人旋即離開百貨公司，匆匆走進附近一家餐廳。據了解，這名文青男就是葉星辰的男友Tim。

葉星辰約會文青男友 騎ㄅㄨㄅㄨ攬牢牢

在等候帶位時，兩人各自滑著手機，幾乎零互動，仍可看出兩人就算不說話也不會尷尬。用餐一段時間後，葉星辰的動作逐漸變多變大，嘰嘰喳喳地說話，看來心情相當不錯，Tim則多半扮演聆聽者的角色，還起身幫她拿飲料。經過一個多小時，吃飽喝足的兩人下樓，男友買單時，葉星辰一臉燦笑先行走到店外。

接著兩人在街上的互動，更是放閃無極限，葉星辰毫不遮掩地捏捏Tim的脖子，Tim也展現紳士風度幫忙揹包包；雙手空空的葉星辰一路緊抓男友的手臂，親密的肢體動作，果然是維持戀情的良方。

隨後兩人走到市民大道上的機車停車格取車，小倆口共乘電動機車，回到位於大安區一處靜巷的公寓內，享受甜蜜的兩人世界。（娛樂組）

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(中時電子報)