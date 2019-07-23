國安局吳姓特勤人員利用總統出訪之際，走私近萬條菸品，全案越演越烈，網友在PTT發文宣稱「發現大量外交部借調行政人員涉嫌購買私菸」。外交部對此表示，經初步ㄧㄧ詢問清查的結果，確認並無外交部本部的任何同仁參與國安局吳姓人員的菸品團購，針對網友散布不實資訊的行徑，已向刑事警察局告發。

外交部表示，網民Patentstm於7月22日深夜在批踢踢實業坊（PTT）政黑看板(HatePoltics)發表「走私菸案越演越烈，外交部慘了」文章，宣稱「發現大量外交部借調行政人員涉嫌購買私菸」，並暗指外交官員等人均涉案，「更是ㄧ發不可收拾」。

外交部特此澄清說明，相關指涉完全背離事實，毫無根據。外交部除嚴正駁斥外，針對Patentstm散布不實資訊的行徑，已向刑事警察局告發，以正視聽。刑事警察局目前已經進行查處。

外交部指出，經初步ㄧㄧ詢問清查的結果，確認並無外交部本部的任何同仁參與國安局吳姓人員的菸品團購。外交部在此呼籲國人切莫相信Patentstm所散布的不實謠言，除已向刑事警察局告發外，將持續捍衛外交部及第一線的工作同仁的清譽。

(中時 )