2020總統選戰布局提前開打，儘管台北市長柯文哲尚未宣布參選，但各家媒體進行民調時依舊將他列入，此次華視也在臉書舉辦2020總統大選民調，結果蔡英文以94.87%的支持率獲得第一，「宅神」朱學恒看到也笑翻，忍不住在臉書揶揄「94.87」這數字是不是意圖對主上不敬。

華視此次投票以「FB一帳號一票 杜絕灌票行為」為前提進行，三位候選人分別是民進黨現任總統蔡英文、國民黨高雄市長韓國瑜，以及無黨籍台北市長柯文哲，一共有1774人投票。最終蔡英文以1683票脫穎而出，柯文哲與韓國瑜分別獲得59票與32票，蔡英文支持率更是達到94.87%。

不少網友看到笑翻，直說「9487不要問」、「這什麼神奇的數字」、「還真的是9487」、「投票有菸可以分嗎」、「比姚文智在政經還狂」、「史上最狂總統」。就連朱學恒看到也忍不住揶揄，在臉書上說「94.87這個數字是不是意圖對主上不敬啊？來人哪，通通查辦」。

(中時電子報)