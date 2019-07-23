美國最重要的飛彈製造商雷神公司（Raytheon），週一發表了「狂火」(MAD-FIRES)反艦飛彈攔截器的宣傳影片，展示了軍艦另一種對抗來襲飛彈的自衛方案。有趣的是，在這段影片中，美國艦隊的「敵人」是中國大陸的轟6轟炸機，以及054D驅逐艦，顯然對美國而言，中國大陸成了主要的軍事對手。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，雷神與國防高等研究計劃署（DARPA）合作開發的「多方位防禦快速攔截圓形交戰系統」(Multi-Azimuth Defense Fast Intercept Round Engagement System)，簡稱「狂火」(MAD-FIRES)，從影片來看，「狂火」是從濱海作戰艦的57公釐快砲發射，而每一枚砲彈的尾部會不斷旋轉維持安定性，砲彈自身也有噴射火箭引擎，因此嚴格來說，它是一種小型的砲射飛彈，並且能精準地擊中來襲反艦飛彈，以確保艦隊安全。

雷神公司的MAD-FIRES攔截砲彈，可以擊落來襲的巡弋飛彈與反艦飛彈。(圖/雷神公司)

有趣的是，影片中的敵機、是中國大陸的轟6轟炸機，敵艦是中國大陸的52D驅逐艦，這顯示美國將中國大陸視為軍事對手。

Here's how DARPA's MAD-FIRES interceptor would take out multiple waves of anti-ship missiles, unmanned aerial vehicles and other threats. More: https://t.co/tyD2bkShjv pic.twitter.com/Wy4JTwhxYC — Raytheon (@Raytheon) 2019年7月22日

該公司的網站稱，「狂火」能夠擊落來襲的巡弋飛彈、反艦飛彈、無人攻擊機，以及其他威脅。

雷神公司高級副總裁湯瑪斯‧布辛寧博士(Thomas Bussing)說：「海軍正在尋求可以即時攔截威脅的攔截器，狂火具備這個性能。」

如果該計畫成功，那麼這將是美國軍艦系統的其中一環，美艦的防衛系統包括電子干擾、ESSM先進海麻雀、RAM公羊近距離飛彈、方陣快砲。未來還會增加雷射攔截砲，以及這個狂火砲彈。

(中時電子報)