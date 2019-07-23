阿Ken主持全台第一個小學生英語競賽節目。（中天提供）

中天電視與線上英語教學平台tutorJr合作、台灣電視史上首個小學生英語競賽節目《愛的ABC-Jr英語練習生》7月28日起，每周日晚間7點將在中天綜合台播出，今天（23日）舉行首播記者會，節目主持人阿Ken，及中天電視董事長潘祖蔭、tutorJr總經理黃嘉琦（Jackie）、節目評審Chimy、Ashley、答題夥伴James、Tom以及Tristan等人都共襄盛舉。

阿Ken的模仿、主持功力廣為人知，事實上曾留學加拿大、參與電影《露西》演出的他，英語十分流利，主持《愛的ABC-Jr英語練習生》游刃有餘。該節目透過競賽，挑選出全台英文頂尖的小學生至節目中進行PK對戰；節目開錄至今，阿Ken對現在的小學生英文程度驚艷：「有的時候覺得題目出得有點難，沒想到小朋友還是答得又快又好，真的不能小看他們！」他也透露非常期待邀請昔日《全民大悶鍋》班底上節目秀英文：「讓這些老大哥全部回來這裡，整集都講英文，用英文搞笑。」

回憶過去留學的經驗，阿Ken笑說，剛出國時因為英文不流利，交朋友不太順利，好險他最後找到「請客」這一招，放學後就用簡單的英文問同學「想吃些什麼嗎？想喝些什麼嗎？」久而久之，與大家相處久了，英文能力自然就提升了，還透露當時留學生最愛去吃的就是越南河粉和速食店，因為點餐很容易，只要講幾號餐就可以。

阿Ken主持中天《愛的ABC-Jr英語練習生》7.28開播

(旺報 )