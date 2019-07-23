中共能自製殲-20戰機，何以還買蘇-35?

對於不久前俄羅斯建議中共加碼購入蘇-35戰機，在大陸內部激起一番爭論，很多人認為中共已開始量產5代戰機殲-20，因此沒有必要再購入蘇-35。不過也有軍事專家分析稱，殲-20造價昂貴，因此需要有殲-16、殲-10B等4.5代戰機搭配，而這幾款戰機使用的國產發動機「渦扇10」卻難以同時應付各型號同時量產的需求。因此未來在眾多3代戰機快速淘汰的狀況下，採購部份蘇-35填補空防缺口仍不失為短期應急之策。

據《新浪軍事》指出，前一段時間俄羅斯聯邦軍事技術合作局表示，他們已經正式建議中共再增購一批最新型蘇-35戰鬥機。這一消息立即在國內軍事圈引發了激烈的爭論，而其實這種爭論早在中共空軍購買第一批蘇-35之前就產生了。

中共已開始量產殲-20，仍然還是會需要再向俄羅斯購買蘇-35戰機，主要原因在國產發動機量產趕不上各型戰機換代需求，俄羅斯可能是因此才向中共建議再購入蘇-35。（圖／塔斯社）

報導說，6年前的2013年3月央視新聞證實中共與俄國已簽署協議採購24架蘇-35戰機，當時有很多人認為殲-20已服役，再對外採購令人不解。而這次爭論中反對的聲音更大，主要是因中共空軍發展更快速，已經裝備了相當數量的殲-20，並經過長期的訓練磨合，殲-20機隊已經形成戰力並開始戰備值班。同時中共空軍還大量列裝了殲-16、殲-10B/C等4.5代戰機，因此，更加沒有理由會購買蘇-35。雖然俄方只是建議採購，但中共空軍是否因此就不會再購入蘇-35？其實未必。

大陸國產渦扇-10發動機代號「太行」，研究過程長達近20年。目前計劃在配備在殲-11B，殲-15，殲-16，殲-10C和殲-20A上。（圖／網路）

報導分析稱，2016年12月首批4架蘇-35與2017年12月第二批的10架交付後， 2018年4月便開始服役。隨後蘇-35就首次為轟-6K轟炸機執行護航任務，遠端飛赴巴士海峽，並在5月11日環繞台灣島飛，。12月初又進行夜間飛行訓練。短短一年之內首批蘇-35就已經形成了戰鬥力，而且從相關報導來看，中共空軍飛行員對蘇-35非常滿意，給予評價很高。

現在中共空軍目前雖已經裝備殲-20戰機，其產量數量也穩步上升，但它畢竟是一款價格昂貴的5代隱形戰機，共軍無法大量採購，因此未來中共空軍採購的主力還將是殲-16、殲-10B/C這樣的4.5代戰鬥機。未來幾年空軍將面臨戰機換裝壓力，險全面淘汰殲-7/8等3代機之外，還要加快從4代戰機向4.5代戰機過渡， 如此一來，產能不足就成為了共軍戰機加速升級換代的最大瓶頸之一。

報導強調，目前殲-20和殲-16等多款戰鬥機都換裝國產渦扇-10「太行」系列發動機，這些戰機也勢必難以同時大量生產。因此，未來可能會再購買一批中共空軍充滿好感的蘇-35戰鬥機來緩解換裝壓力。

另一方面，雖然殲-16的綜合作戰能力非常強，但它在定位上和蘇-35也並不完全重合，而是存在一定的互補關係。但殲-16空重和氣動阻力都比蘇-35更大，發動機推力卻不如後者，而且沒有推力向量功能，機動性上比蘇-35略遜一籌。這兩型戰機的任務目標不完全相同、作戰模式也不一樣，因此，有了殲-16，未必就不可能再引進蘇-35，兩者都是空優戰機，都能輔助殲-20執行奪取制空權的任務。

(中時電子報)