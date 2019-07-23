高雄市長韓國瑜確定代表國民黨出征2020總統後，台北市長柯文哲隨即進入備戰狀態。前中央社董事長陳國祥直言，柯文哲是狂人，蔡英文是強人，韓國瑜是能人；若3人競選總統成局，將是精彩絕倫的選戰。對於選舉局勢將如何演變？他說，狂人耽溺於狂言與狂想，強人宣揚抽象價值，兩者皆虛浮不實，遜於能人的務實精神；因此，以實擊虛，堪為能人致勝之道。

陳國祥透過《美麗島電子報》以「一場狂人、強人與能人的戰爭」為題投書指出，如果柯文哲不畏戰而投入大選，這將是一場狂人、強人和能人對戰的選舉，精彩程度破表，且將高潮迭起，結果則難以意料。

他說，儘管近期民調多顯示韓國瑜居於領先態勢，蔡英文和柯文哲伯仲之間，但選情必定詭譎變化難測。關鍵在於這3種不同類型的候選人將在選戰中將展現何種競爭方式？為各自帶來的優劣影響為何？

陳國祥分析，柯文哲從政以來以尖嘴為武器，酸言不斷，賤嘴喋喋；然而，所發狂言經常流於刻薄，有失厚道，所宣揚的承諾與目標更多誇大不實，不是打折就是跳票，信用早已破產。他選總統若不改狂人本色，或許可以添增選戰的娛樂價值與精彩程度，但由於招數已老，言語雖可損人但未必能利己，所勾勒的願景和所做的承諾未必能取信於人，畢竟在總統的層次上，人民要求的素養與格局不同。

至於蔡英文，陳國祥說，強人作為將引起兩極反應，愛之者欲其生，恨之者欲其死，可以凝聚深綠者，卻不利爭取中間選民，還將激發藍營的昂揚鬥志與高度凝聚力。尤其，蔡英文變本加厲的強勢作為與強人風格，必將把選戰推向你死我活的鬥爭，激化對立，煽起我群與他群之間彼此極度仇視的情緒。

他說，若蔡英文能成功喚起多數民眾「護主權」與「愛台灣」的激情，同時產生對韓國瑜乃至柯文哲的「賣台」的懷疑與憎惡感，或許能討到便宜；相反的，選戰若被導向要不要厲行反制中國、限縮自由、打壓野黨的強硬路線繼續4年？那麼，蔡英文將激起的負面評價和下架意願將很可觀，繼續執政的支持者將大大減少。

陳國祥接著說，能人韓國瑜，目前已成功取得藍營群眾、跨黨派庶民以及許多地方派系的強烈支持，未來必將積極爭取年輕人、中間選民、經濟選民和菁英的支持。

尤其，韓國瑜展現與眾人接近的高度親和力，及洞察民眾心聲、善用平民語言激發共鳴感的能力，恐怕遠非不脫書生氣的蔡英文、菁英意識超強的柯文哲所能及。

陳國祥說，韓國瑜在選戰中發揮能人本事，最重要的肇因是他透察人心，掌握實相，所以能道出人民的真正需求，並能提出務實的解決方案，由此而激發平民百姓狂熱的支持。

「狂人、強人與能人對戰，孰能致勝？」陳國祥說，關鍵在於當前台灣多數人陷溺在困苦中，眾人對政治人物的訴求手法看多也看透了，因此這次選戰中人們普遍崇實而厭虛。狂人耽溺於狂言與狂想，強人宣揚抽象價值，兩者皆虛浮不實，遜於能人的務實精神。因此，以實擊虛，堪為能人致勝之道。

(中時 )