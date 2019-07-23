東門城俱樂部負責人曾柏翰在開幕典禮感謝金澤薩維根來訪。（台南市體育處提供）

日本職業足球俱樂部金澤薩維根（Tsuēgen Kanazawa）去年訪台交流，留下美好印象，今年再派出U12及菁英隊至台南參加「2019金澤薩維根台日足球交流活賽」，今起與來自屏東、高雄、新竹及台北的10支隊伍進行3天賽事。

此外，藉由本次台日交流活動，25 日下午2至5時在佳里蕭瓏足球場，也舉辦教練研習會，特別邀請薩維根足球學校下川正生講師，針對 U10至U13以下小朋友，提供理論與實務課程培訓，歡迎有興趣的民眾與足球運動推展同好一起參與，將足球的樂趣與專業帶給小朋友們。

金澤薩維根的教練團將於25日舉辦教練研習營。（台南市體育處提供）

台日足球交流，要交流的可不只是足球而已，金澤薩維根這次來台比賽的小球員，將於在地選手家中寄宿3天2夜。也有許多台南在地企業支持，包括新化名產瓜瓜園提供選手各式各樣的地瓜產品，給選手補充能量，樂土lotos則提供手作杯墊活動，讓所有小選手都可以人手帶回一個灰泥創作，過程有趣又充滿回憶。

感受台南的盛夏熱情，金澤薩維根足球俱樂部也邀請台南的東門城足球俱樂部，於8月2日出發到金澤，進行U10的交流賽，希望藉由足球，聯繫兩市間的友誼，未來能持續在足球上合作，最重要的是，將足球的快樂帶給更多孩子，增進台灣與日本友好關係，讓孩子們體驗不同文化，成長茁壯！

10支參賽球隊參加開幕典禮，場面熱鬧。（台南市體育處提供）

金澤薩維根是以1956年成立的「金澤足球俱樂部」為根基，在2006年以挑戰日本J聯盟為目標的「石川足球俱樂部」為營運組織主體的職業足球俱樂部，其於2013年底成為J聯盟3級聯賽一員，隔年拿下3級聯賽優勝，成功升至2級聯賽，去年在J2排名第13位。

薩維根取名自德文的「ZWEI」與「GEHEN」的結合「Zweigen」，前者是「2」的含義，後者意思是「前進」，希望俱樂部能與地方一同前進成長。另外， 「Zweigen」的發音接近金澤方言「很強啊！」的強悍之意。

(中時電子報)