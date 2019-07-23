兼具運動休旅車的空間優勢與房車的操控樂趣，今年下半年有多款旅行車上市，包括Audi A6 Avant、Ford Mondeo Wagon、Mazda 6 Wagon、Volvo V60等等，而明年BMW也將推出性能更強悍的M3款旅行車，為旅行車市再掀一股流行風。

VOLVO在國內豪華旅行車市占比高達4成，銷售車款包括V40、V40 Cross Country、V90 Cross Country，以及即將上市的全新車款V60。VOLVO V60資深產品經理Ragnar Crona表示，新款V60外型較前代更加低、扁，視覺上看起來更為動感，但車長與軸距增加，正能滿足車主最在意的車內空間。

不僅如此，新款V60的懸吊系統也重新設計，前輪為可提升車身平衡及協調性的雙A臂結構，單體式後懸吊系統不但兼具彎道行駛的穩定性及舒適度，更難得的是不占空間，反而「讓」出更多行李廂的載物容量。至於室內，受惠重新設計的座椅，不但兼具美感與人體功學，同時提供足夠的支撐與舒適，乘客腿部也享有更加充裕的空間。

國際富豪汽車在Volvo V60上市前舉辦媒體試駕，試駕車款為銷售主力車型V60 T4 Momentum，配置190hp/30.6kgm動力引擎，搭配Dynamic運動底盤、PAII智能駕駛輔助系統、City Safety都會安全防護系統，其他如12.3吋數位整合資訊儀表組、真皮座椅、雙前座電動調整等，已算是相當豐富的配備，對於白領小家庭來說，是相當實用的選擇。

VOLVO V60多功能方向盤。（陳大任攝）

VOLVO V60 T4 Momentum配真皮座椅。（陳大任攝）

VOLVO V60後座椅中央扶手附置杯架。（陳大任攝）

VOLVO V60受惠於後懸吊的設計，讓行李廂更為平整，擁有同級最大的529L載物空間。（鄧博仁攝）

VOLVO V60腰線自車尾往前延伸，從銳利到柔和，相當有特色。（鄧博仁攝）

VOLVO V60全LED尾燈組不論在白天或夜晚都有極佳的辨識度。（鄧博仁攝）

Mazda6 Wagon SKY-D搭載性能更強勁的SKYACTIV-D柴油引擎，售價145萬元。（Mazda Taiwan提供）

Ford Mondeo Wagon全面導入ACC主動式定速巡航系統，132.9萬元。（福特六和提供）

Audi A6 Avant 45 TFSI quattro S line具備全時四輪傳動系統，售價334萬元。（台灣奧迪提供）

VW Passat Variant 330 TSI R-Line 30 Million Edition榮耀升級卓越版，售價172.8萬。（台灣福斯提供）

(中時 )