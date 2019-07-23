兼具運動休旅車的空間優勢與房車的操控樂趣，今年下半年有多款旅行車上市，包括Audi A6 Avant、Ford Mondeo Wagon、Mazda 6 Wagon、Volvo V60等等，而明年BMW也將推出性能更強悍的M3款旅行車，為旅行車市再掀一股流行風。

VOLVO在國內豪華旅行車市占比高達4成，銷售車款包括V40、V40 Cross Country、V90 Cross Country，以及即將上市的全新車款V60。VOLVO V60資深產品經理Ragnar Crona表示，新款V60外型較前代更加低、扁，視覺上看起來更為動感，但車長與軸距增加，正能滿足車主最在意的車內空間。

不僅如此，新款V60的懸吊系統也重新設計，前輪為可提升車身平衡及協調性的雙A臂結構，單體式後懸吊系統不但兼具彎道行駛的穩定性及舒適度，更難得的是不占空間，反而「讓」出更多行李廂的載物容量。至於室內，受惠重新設計的座椅，不但兼具美感與人體功學，同時提供足夠的支撐與舒適，乘客腿部也享有更加充裕的空間。

國際富豪汽車在Volvo V60上市前舉辦媒體試駕，試駕車款為銷售主力車型V60 T4 Momentum，配置190hp/30.6kgm動力引擎，搭配Dynamic運動底盤、PAII智能駕駛輔助系統、City Safety都會安全防護系統，其他如12.3吋數位整合資訊儀表組、真皮座椅、雙前座電動調整等，已算是相當豐富的配備，對於白領小家庭來說，是相當實用的選擇。

VOLVO V60多功能方向盤。（陳大任攝）
VOLVO V60多功能方向盤。（陳大任攝）

VOLVO V60 T4 Momentum配真皮座椅。（陳大任攝）
VOLVO V60 T4 Momentum配真皮座椅。（陳大任攝）

VOLVO V60後座椅中央扶手附置杯架。（陳大任攝）
VOLVO V60後座椅中央扶手附置杯架。（陳大任攝）

VOLVO V60受惠於後懸吊的設計，讓行李廂更為平整，擁有同級最大的529L載物空間。（鄧博仁攝）
VOLVO V60受惠於後懸吊的設計，讓行李廂更為平整，擁有同級最大的529L載物空間。（鄧博仁攝）

VOLVO V60腰線自車尾往前延伸，從銳利到柔和，相當有特色。（鄧博仁攝）
VOLVO V60腰線自車尾往前延伸，從銳利到柔和，相當有特色。（鄧博仁攝）

VOLVO V60全LED尾燈組不論在白天或夜晚都有極佳的辨識度。（鄧博仁攝）
VOLVO V60全LED尾燈組不論在白天或夜晚都有極佳的辨識度。（鄧博仁攝）

Mazda6 Wagon SKY-D搭載性能更強勁的SKYACTIV-D柴油引擎，售價145萬元。（Mazda Taiwan提供）
Mazda6 Wagon SKY-D搭載性能更強勁的SKYACTIV-D柴油引擎，售價145萬元。（Mazda Taiwan提供）

Ford Mondeo Wagon全面導入ACC主動式定速巡航系統，132.9萬元。（福特六和提供）
Ford Mondeo Wagon全面導入ACC主動式定速巡航系統，132.9萬元。（福特六和提供）

Audi A6 Avant 45 TFSI quattro S line具備全時四輪傳動系統，售價334萬元。（台灣奧迪提供）
Audi A6 Avant 45 TFSI quattro S line具備全時四輪傳動系統，售價334萬元。（台灣奧迪提供）

VW Passat Variant 330 TSI R-Line 30 Million Edition榮耀升級卓越版，售價172.8萬。（台灣福斯提供）
VW Passat Variant 330 TSI R-Line 30 Million Edition榮耀升級卓越版，售價172.8萬。（台灣福斯提供）

(中時 )

#Volvo #旅行車