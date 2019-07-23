兼具運動休旅車的空間優勢與房車的操控樂趣，今年下半年有多款旅行車上市，包括Audi A6 Avant、Ford Mondeo Wagon、Mazda 6 Wagon、Volvo V60等等，而明年BMW也將推出性能更強悍的M3款旅行車，為旅行車市再掀一股流行風。
VOLVO在國內豪華旅行車市占比高達4成，銷售車款包括V40、V40 Cross Country、V90 Cross Country，以及即將上市的全新車款V60。VOLVO V60資深產品經理Ragnar Crona表示，新款V60外型較前代更加低、扁，視覺上看起來更為動感，但車長與軸距增加，正能滿足車主最在意的車內空間。
不僅如此，新款V60的懸吊系統也重新設計，前輪為可提升車身平衡及協調性的雙A臂結構，單體式後懸吊系統不但兼具彎道行駛的穩定性及舒適度，更難得的是不占空間，反而「讓」出更多行李廂的載物容量。至於室內，受惠重新設計的座椅，不但兼具美感與人體功學，同時提供足夠的支撐與舒適，乘客腿部也享有更加充裕的空間。
國際富豪汽車在Volvo V60上市前舉辦媒體試駕，試駕車款為銷售主力車型V60 T4 Momentum，配置190hp/30.6kgm動力引擎，搭配Dynamic運動底盤、PAII智能駕駛輔助系統、City Safety都會安全防護系統，其他如12.3吋數位整合資訊儀表組、真皮座椅、雙前座電動調整等，已算是相當豐富的配備，對於白領小家庭來說，是相當實用的選擇。
(中時 )
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