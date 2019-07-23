易烊千璽拍戲敬業，劇組稱讚。（愛奇藝台灣站提供）

口碑爆棚的古裝懸疑劇《長安十二時辰》在愛奇藝台灣站全網首播，每周一四更新3集。播出至今，口碑爆棚，已被封為2019年最強陸劇。

劇中飾演靈魂人物張小敬的雷佳音，在劇中有大量的武打戲，可說是從頭打到尾，他和3位替身都被操得傷痕累累，事後回想，感慨表示：「我當時真的以為《長安十二時辰》是我最後一個戲。不出事、不受大傷、然後能把這部戲拍完，可能就是對自己一個交代，我付出所有了等於。」

雷佳音表示，當初接拍《長安十二時辰》還在拍電影，但為了完全進入張小敬那種西域老兵、不良帥的狀態，他每天完電影後，就跟著武術指導再接受2小時武術訓練，但拍攝期間仍受傷累累，前後在4家醫院就醫，殺青那天，他的3名替身都已經無法再替。不過，一路打到底的雷佳音獲得全劇組的佩服，尤其是在第9集與狼衛拚搏的武打戲，在完全不用替身的狀況下，拍完3次撞牆邊的橋段，喊卡之後，在場工作人員都不禁為他鼓掌。

至於飾演靖安司司丞李必的易烊千璽也獲各方讚賞。他坦承：「剛開始去的時候壓力挺大的，因為也是前幾天比較難找狀態。」不過，他的敬業精神被劇組一致認可，曾在片場高燒到攝氏39.6度仍堅持完成工作，獲得製片人梁超高度讚賞：「我覺得特別不像一個17歲的少年他所肩負的。」

易烊千璽與雷佳音的對手戲相當多，他們異口同聲表示拍攝時「很舒服」。易烊千璽覺得雷佳音用很小的勁兒也能把握好人物的狀態；雷佳音則想與易烊千璽再次合作：「這個孩子演戲的路子特別正，我特別特別喜歡他。包括這個戲拍完之後，還有的戲叫我去推薦，我就推薦千璽，我就說我想跟千璽再演一個，千璽這孩子不可限量。」

(旺報 )