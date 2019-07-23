王瞳、馬俊麟又傳不倫緋聞。(取自馬俊麟臉書)

王瞳與馬俊麟在本土劇《大時代》愛的纏綿，兩人戲外也爆不倫緋聞，日前馬俊麟才被老婆發文暗指出軌王瞳，當時馬俊麟還解釋是誤會一場，與王瞳也斷了聯繫，只是今日馬俊麟老婆又PO出「三人吃便當」文，痛訴馬俊麟與王瞳根本沒分手，而是「躲起來」偷吃，連馬俊麟穿著短褲、手心寫「死也不分開」與王瞳合照也曝光，令不少人好奇王瞳男友艾成心情。

王瞳與馬俊麟再爆不倫緋聞，據悉，王瞳今日接到經紀公司副總來電，還一度求饒希望別罵她，因為她也不知道為什麼會傳成這樣，自己真的已和馬俊麟沒有聯絡。

同時王瞳與艾成感情狀況也成為外界焦點。其實她去年3月出席活動，就曾自爆因為她每天忙拍戲、艾成則是忙著經營餐廳，兩人各忙各的，已超過一個月沒好好聊天，再加上兩人因為加入教會的關係，約莫１年多沒有性生活，讓她也坦言這樣的感情狀態很危險。

馬俊麟老婆日前才發文暗指老公與王瞳有曖昧關係，昨晚還在IG限時動態PO出一張馬俊麟穿著短褲，腿壓在女生身上，手中還用藍色原子筆寫著「死也不分開」的照片，諷刺直言把它刺在身上吧，挺美的。

(中時電子報)