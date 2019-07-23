立委黃國昌昨天踢爆國安隨行人員走私香菸，湊巧的是，今（23）天適逢監察院國防及情報委員會例行性巡查，且訪查地點就是國安局。不具名監委指出，副指揮官特別保證，關於媒體報導隨扈利用總統車隊掩護不是事實，而監委高涌誠、王美玉正籌備立案調查。

陪同總統出訪的隨扈偷渡9800條香菸風波延燒，不具名監委指出，今天的巡查很久之前就排定，上午訪查國安局，閉門探討明年總統候選人的維安工作，下午則前往配有阿帕契攻擊直升機的陸軍601旅視察。

監委說，關於媒體報導隨扈利用總統車隊掩護，國安局副指揮官澄清並非事實，當天副指揮官本人也在現場，總統車隊在12點多就離開，後面這5輛貨車是在1點20幾分離去，完全是兩批車隊，離開時間也不同。

監委表示，副指揮官也提到，內部深怕香菸走私案影響士氣，畢竟特勤維安涉及國家安全，已安排各個主管到各個特勤單位說明，希望能鼓舞士氣。至於哪些部會官員涉及「團購」，監委說，這部分也委請國安局提出書面報告說明。

監委透露，監委高涌誠、王美玉正著手籌備立案調查，先不干擾檢察官偵查，另外也讓行政機關內部自行調查，待行政機關提出相關報告，以及檢察官蒐證完畢，監察院再進行整體調查，關切有無行政違失。

監委提及，大家也談到吹哨子條款，認為保護檢舉者是很重要的精神，各國也有訂定相關法律，維護揭秘者的安全很重要。

監委說，上午監察院院長張博雅也有出席，她再三向國安局善意提醒，身為公務人員，一定要把持住，要做到廉潔。在場聽完報告後，也能感受到國安局很沉痛並有深切檢討的態度。

(中時 )