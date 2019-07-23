網紅「這群人TGOP」在YouTube擁近300萬人訂閱，創始成員鄭茵聲將於8月6日推出首張專輯《預告幸福》，日前拍攝新歌〈陽光燦爛的原因〉MV，她表示在拍攝哭戲時，成功挑戰30秒落淚，「醞釀情緒的法寶是看嚴爵〈沒有你怎麼辦〉MV」，她因看到父子情的劇情，戳中她的哭穴，不到30秒，立刻淚如雨下。

她從網紅變成發片歌手，坦言剛開始不太習慣身分的轉換，錄音時，會把窗簾拉上，因為她覺得讓別人看到她唱歌是很害羞的事，「我從搞笑藝人轉換成歌手，對很多人來說或許會不習慣，我自己也會覺得彆扭，但這就是我需要克服的問題。」

她在MV裡飾演懷抱音樂夢的女孩，在現場找來粉絲客串演出台下的觀眾，讓她又驚又喜，「他們看我的眼神跟臨演是不一樣的，拍攝當下真的就像是實現我的夢想，站在台上唱歌給他們聽。沒有他們我沒有辦法走到今天，謝謝他們。」

(中時 )