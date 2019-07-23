陳珊妮時隔2年，將發行新專輯，推出最新單曲〈恐怖谷〉，以美為主題探討「事件一：恐怖谷」直指現在網路充斥大眼睛、窄鼻樑、尖尖小小的下巴的樣板美女，令人懷疑網路上的照片，是否真實存在的人類就是恐怖谷，陳珊妮說：「雖說人只有一輩子，但卻有無數日子要過啊，還有更多重要的美好的事等著。你無需擁有不屬於自己的長相，才能做自己真正喜歡的事。」

〈恐怖谷〉MV籌備花超過3個月，在台北、上海、香港拍攝，集結田馥甄、林嘉欣、徐佳瑩、周筆暢、丁寧等人參與，把她們變成大眼、尖下巴的模樣，最後再還原真實樣貌，製作成MV動態，十分繁雜，讓工作人員直呼：「心靈受到創傷，熬夜製作會驚呼『天啊！這女生眼睛怎麼那麼大，好恐怖』。」

她邀約眾多演藝圈友人助陣，形容「藝人是極端的」，田馥甄力挺拍攝，卻曾擔憂外界會質疑，讓陳珊妮直回：「就憑這句話妳就應該來！」不過田馥甄被認為長著漂亮，但並非就一定有優勢，陳珊妮誇讚：「田馥甄非常不一樣，從工作中發現她有明確創作想法，就像是一個容器，給她什麼批評都可以接納轉換，這是我當藝人脈絡裡不太有的事情。」

而林嘉欣一口允諾參與，團隊特地飛到香港拍攝林嘉欣，林嘉欣談到出道時是偶像歌手，面對狗仔隊每天跟拍，依舊選擇做自己，出門、運動、吃飯擁有生活節奏。

(中時 )