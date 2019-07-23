朱俐靜與觀眾近距離互動，引起一陣陣尖叫聲。（李金生攝）

「2019金門夏日音樂季」今晚在金城后湖濱海公園火熱開幕，首日擔綱演出的朱俐靜、茄子蛋在五彩絢爛的燈光中，用穿透南海岸的歌聲舞浪，與現場穿梭來去的數千名觀眾一起引爆熱情，聯手解放曾經高度軍管的金門海灘。

今夜起連4天登場的「2019金門夏日音樂季」在「音樂神童」-廖柏雅、candy金門小女孩和魏嘉瑩band、金中熱舞社接力熱場下，將平日寂靜的后湖海灘渲染得熱鬧滾滾，絡繹進場的民眾和兩岸遊客也跟著嗨起來。

朱俐靜優雅現身舞台，引爆觀眾的熱情。（李金生攝）

朱俐靜優雅現身舞台，引爆觀眾的熱情。（李金生攝）

朱俐靜優雅現身舞台，引爆觀眾的熱情。（李金生攝）

緊接優雅現身與觀眾近距離互動，引來大家尖聲叫喊的朱俐靜，以及隨後壓軸演出的茄子蛋3人組，更在主持人蜆仔的「嘴炮」加碼串場下，炸翻有金門「黃金海岸」之稱的后湖海灘，颳起一陣陣扣人心弦的囂鬧音爆。

茄子蛋3人組壓軸演出，掀起音樂的最高潮。（李金生攝）

茄子蛋3人組壓軸演出，掀起音樂的最高潮。（李金生攝）

直到9時40分，火樹銀花的璀璨煙火升空，畫亮南海岸的夜空，宣告首日演出落幕，沈浸在喧鬧氣氛中的觀眾，才在逐漸歇息的樂聲中，帶著意猶未盡的神情甦醒過來。

明晚第2場海岸音樂轟趴，李千那、畢書盡等知名藝人將跨海來到外，若天候條件允許，現場也將安排無人機表演，與兩岸三地觀眾同歡。

金門高中熱舞社精采演出，揮灑青春活力。（李金生攝）

火樹銀花的璀璨煙火升空，畫亮南海岸的夜空。（李金生攝）

金門縣車船管理處出動公車接駁，疏運觀眾人潮。（李金生攝）

(中時 )