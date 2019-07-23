香港立法會議員何君堯21日在西鐵元朗站與白衣人合照握手，引起市民不滿。日前有網民於網上貼出聲稱為何君堯已故母親的墳墓地址，以及聲稱為何君堯及其子女的電話號碼、身份證資料等，有網民留言聲稱「起佢山墳」及「去拜山」等。

今日有網上圖片拍得，一個懷疑為日前被張貼的墳墓地址，墓碑疑被破壞，墓碑上名稱與日前於網上流傳的名稱亦相同。相片中亦有人向墓碑舉起中指手勢。其後有另一張相片拍得，墓碑及旁邊另一個墓碑被人噴上黑油及放上花支，牆壁及地面亦被噴上「官黑勾結」、「何君堯孝子」及粗口字眼。

現場為良田村墓園，多名警員到現場拉起封鎖線，有穿背心便衣警員在內調查，其後何君堯及數名親友均到場了解事件，神情凝重。警方今午4時許接報，指上址兩個墳墓損毀，地面及一幅牆壁被塗污。案件列刑事毀壞，交由屯門警區重案組跟進，暫未有人被捕。

根據香港《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，經循公訴定罪，最高可被判處監禁10年。

(中時 )