網友去年私訊給爆料公社的巴拉圭總統專機免稅品清單，上面有多達3400條香菸，其中七星佔據1350條 (圖／翻攝自爆料公社)

網友去年8月爆猛料，但事關重大，爆料公社小編也不敢隨意發布 (圖／翻攝自爆料公社)

私菸案爆發後，同一位爆料人再度私訊爆料公社小編，表示這就是之前他要爆料的，且購買人也都是吳宗憲，更信誓旦旦說吳宗憲只是替死鬼 (圖／翻攝自爆料公社)

國安局特勤遭爆走私大量香菸，引起軒然大波，少校吳宗憲也遭帶回偵辦，但有知名臉書社團表示，吳宗憲早已不是第一次帶私菸，早在去年8月時，就有網友爆料總統專機上的免稅品，其中多達3400條菸，且購買人也是吳宗憲。

臉書《爆料公社》在官網說，小編早在去年8月12日，就接獲有網友私訊爆料，該網友表示自己在機場上班，握有總統專機上所有人購買的免稅商品，看到清單後實在嚥不下這口氣。爆料人表示「總統府裡面有個官叫《吳宗憲》 一個人買了將近3000條煙， 為了他還特地弄了個貨櫃」。

爆料公社表示，當時無法確定消息真假，因此必須請這位爆料網友到社團PO文，但該網友表示，自己若爆料出來會沒工作，只能私訊並附上證據請爆料公社代貼。

爆料公社表示，一查之下，當時是巴拉圭總統就職典禮，總統府也的確在8月12至20日安排中美洲外交之旅，時間上面沒有問題。

根據爆料清單來看，光是七星香菸就多達1350條，其他品牌加總起來一共有3400條，但礙於事關重大，當時爆料公社小邊也不敢貿然發布，直到這次私菸問題全面爆發，且購買人都是「吳宗憲」。

爆料公社表示，事件爆發後，同一位爆料人也立即傳訊息，表示這就是之前他要爆料的，更信誓旦旦說「歷任總統只要有出訪，一定有走私，現在華航已經把資料銷毀，吳宗憲只是替死鬼」。

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(中時電子報)