電影《緝魔》演員莊凱勛和邵雨薇繼《樓下的房客》再度合作，2人當初為《房客》獻出接近全裸演出，此次共同挑戰激情床戲，期間莊凱勛升格為人夫又當爸，邵雨薇則出了專輯，各自看到雙方巨大改變，邵雨薇表示兩部作品可以一眼看到對方「動如脫兔、靜如處子」的雙面演出，莊凱勛則直讚邵雨薇經過幾年洗禮變得沈穩大器，「對我來說很驚人！」

《房客》是邵雨薇的第二部大銀幕作品，她自認過去演出前總有許多不安感，曾擔心：「這個角色是否很容易被人取代？」近年密集工作後變得較有自信，「面對太多人事物，沒有休息的狀況下，算是一個鍛鍊。」2人再在《緝魔》重逢時，莊凱勛發現：「她從討論劇本到選擇現場執行的方式，思維應對都很穩定、有邏輯。」

邵雨薇則回想過去和莊凱勛一起上表演課，對對方的印象是活潑好動，「看到他用不完的能量，力很好，對於表演有一種邏輯。」但在《緝魔》看見對方帶著一股疲憊感，「很安靜，但也互相給彼此一些氣氛。」莊凱勛在旁聽了不禁吐槽：「是我體力變得很不好嗎？」

談到電影看點，邵雨薇笑言：「是3個男人的臀部！」因吳翔震、莊凱勛和傅孟柏都在片中獻出背部全裸，她直呼女性影迷不能錯過。莊凱勛此次飾演因目睹孩童屍體而心事重重的刑警，他自認演完《目擊者》後不停嘗試燒腦懸疑作品，開玩笑說：「類型片之旅可以暫緩一下。」幸好他自婚後變得更容易脫離角色，「戲服一換就換回自己。」

莊凱勛坦言早年家人或女友容易感受到他被角色影響的負面情緒，有時變得暴躁，但其實毫不自覺，「有時候回家還是一個人，打開冰箱喝罐啤酒，（心情）還是很難受。」現在有了老婆、孩子，意外給予幫助，他開玩笑說：「正要陷入撕心裂肺的憂鬱和浪漫中，老婆就叫我去換尿布，立刻從宇宙被拉回來，滿好的！」

邵雨薇在電影飾演陷入抑鬱的法醫，經常藉菸酒消愁，她在現實中也愛喝到「微醺」，但不會抽菸的她為一個鏡頭吃盡苦頭，一早練習就開始頭暈，「拍的時候天旋地轉，暈到有點想吐。」莊凱勛則偶爾喝高粱、威士忌和打電動放鬆情緒，「現在很享受廢人的軟爛模式。」被邵雨薇追問為何抽菸，他毫無包袱大笑說：「哥喝的是感覺，抽的是菸癮！」該片8月16日上映。

邵雨薇（左）和莊凱勛在片中共同追查一具無名女屍殺人案。（華映提供）

(中時 )