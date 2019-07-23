百老匯音樂劇《獅子王》從20日至8月4日在台北小巨蛋演出，23日吸引了眾多藝人朝聖，包括金曲歌后彭佳慧、鄭怡、閻奕格等人，彭佳慧表示之前在紐約看過《獅子王》音樂劇，相當震撼，特別帶兒子、雙胞胎女兒及妹妹等家人，欣賞表演，「以往小孩都是看卡通，聽到要看真人版音樂劇都感到非常興奮與期待。」

談到演出是全英文，彭佳慧誇讚3個小孩英文能力不錯，「孩子大致上看懂90％」，並自嘲：「擔心我看得比較不懂。」她近來正籌備新專輯，預計在明年推出。而鄭怡提到很愛百老匯的音樂劇，「但有時會有語言的困擾！而獅子王是動物的故事，大自然為背景，演員生動，音樂動人，期待親眼感受現場氣氛。」而葉瑋庭昨身穿一襲豹紋洋裝與外籍老公同行看演出，好友林俊逸虧葉瑋庭：「她打扮像豹。」

閻奕格分享2月赴倫敦，原本要去看《獅子王》結果買不到票，「雖然是人扮演動物，但動作肢體演技都非常逼真到位，跟動物非常的像」，這次能在台北看到演出，她喊：「太棒了。」她日前已去看電影《獅子王》，透露才開演5分鐘，就感動落淚，昨在開演前，她也先請同事買衛生紙，擔心再度感動淚崩。

此外，《獅子王》音樂劇23日演出時，突然2度中斷，第1次暫停6分鐘、第2次為20分鐘，主辦單位寬宏藝術表示因近來政府限電措施，電壓不穩造成系統異常，加上現場演出的機關操作，讓國外團隊為保有好品質，決定2度暫停演出，確保機關、道具正常才開始，觀眾也能體諒，趁機去上廁所、休息等。

(中時 )