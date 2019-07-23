馬俊麟、王瞳在八點檔《大時代》飾演情侶，戲外傳假戲真做，馬俊麟老婆梁敏婷當時發文指馬俊麟移情別戀，還喊第三者「王小姐」，暗指王瞳，但隨後把文章撤下。今（23日）又傳出馬俊麟和王瞳有雙腿交疊親密照，他還在手上用原子筆寫「到死也不分開」，傳出梁敏婷想離婚，對此馬俊麟透過經紀人表示絕不會離婚，且已下跪磕頭向老婆認錯，手上用原子筆寫「到死也不分開」則是戲裡橋段。

據知他向老婆解釋後，老婆仍走不過心中那道關卡，執意po文，馬俊麟也稱老婆有誤會後，他都和女星保持距離，下班後立刻回家帶小孩，已經盡力讓老婆放心，他表示仍深愛著老婆，也沒想過離婚一事，希望老婆能諒解。馬俊麟稍早回覆：「謝謝大家的關心，夫妻之間的問題，我和太太溝通方式還沒取得一個共識，讓她覺得不舒服，目前還在溝通和協調，希望大家留給我們自己處理，再次謝謝大家。」

他剛剛在臉書寫道：「因為個人私領域的事情被報導，造成任何人的不愉快或影響到公司，工作的夥伴們；本人在此跟大家鄭重的道歉。對不起。敏婷是一個好太太、好媽媽；她一直陪伴我幫助我，她對我來說沒有回報完的一天。今天她的文章如果讓任何人受傷，那應該要是我。是我的自以爲與無知，讓婚姻出現了問題。應該被責備的人是我，請大家不要誤會了敏婷。很抱歉浪費大家的時間。對不起。」

(中時 )